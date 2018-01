O iPod Touch da Samsung - Link - Estadão

Além das versões melhorados do smartphone Galaxy S e do tablet Galaxy Tab, a Samsung também lançou um outro produto, que mais parece um cruzamento do iPod Touch com um tablet. São dois modelos, o 4.0 e o 5.0, também ligados à marca Galaxy. São razoavelmente maiores que os smartphones comuns e não fazem ligações, servem apenas para rodar mídia e acessar aplicativos.

O 4.0 tem um display de 4 polegadas, processador de 1 GHz, câmera VGA e outra com 3,2 megapixels. E roda Android, como quase toda a linha da marca sul-coreana. Já o 5.0 tem display de 5 polegadas e câmera de 5 megapixels.

—-

+ Mobile World Congress 2011