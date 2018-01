O jogo de US$ 1 bilhão: 'Call of Duty: Ghosts' - Link - Estadão

Novo lançamento da franquia de games de tiro em primeira pessoa supera expectativas e alcança recorde em primeiro dia de vendas

SÃO PAULO – O mercado de games acaba de estabelecer mais um recorde para a indústria do entretenimento: Call of Duty: Ghosts, lançado na última terça-feira, 5, arrecadou mais de US$ 1 bilhão em seu primeiro dia de vendas, segundo dados da Activision, responsável pelo jogo, que está disponível para PlayStation 3, Xbox 360 e Wii U. O número, entretanto, tem um porém: representa apenas as vendas para os varejistas, e não dos varejistas para o consumidor final. O jogo está disponível no mercado brasileiro por R$ 199.

Com tais números, o jogo rouba de Grand Theft Auto V o título de game mais bem sucedido comercialmente da história. Lançado em setembro, GTA V, como é conhecido, vendeu US$ 800 milhões nas primeiras 24 horas de comercialização, e demorou três dias para arrecadar US$ 1 bilhão – considerando, entretanto, as vendas para consumidores finais.

Antes de pertencer a GTA V, o recorde pertencia ao último lançamento da franquia Call of Duty, Black Ops II, que vendeu US$ 500 milhões em um dia. Além disso, a Activision divulgou que Ghosts é o game mais reservado em pré-venda para a nova geração de consoles (PlayStation 4 e Xbox One), que chega ao mercado no fim deste mês.

Outro dado impressionante é que, com Ghosts, a série Call of Duty arrecadou mais dinheiro em seus dez lançamentos do que séries cinematográficas como Harry Potter ou Star Wars conseguiram em bilheteria.

Além disso, 15 mil lojas em todo o mundo – incluindo no Brasil – abriram suas portas à meia noite da terça-feira, 5, para que os jogadores pudessem comprar o novo título da série.

Novidades

Além de movimentar milhões, Ghosts dá início também a uma nova história da série: pela primeira vez, a franquia conta uma narrativa ambientada no futuro, e não em incidentes do passado como a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria.

No jogo, a cidade de San Diego é bombardeada por um satélite norte-americano, após uma aliança sul-americana tomar controle da arma. Como resultado, a estrutura do poder mundial muda, os EUA deixam de ser uma super potência e a nova liderança mundial fica com a Federação, uma aliança sul-americana. Em 2023, a Federação invade os EUA, que mobilizam os restos de seu exército, os chamados Ghosts, para pararem os invasores e recuperar o antigo poder do país.

Outra novidade de Call of Duty: Ghosts é que, pela primeira vez, será possível criar um personagem feminino no modo multiplayer. “Foi algo que veio a calhar com o aumento do número de mulheres jogando videogames”, disse Chance Glasco, designer do jogo, em evento de lançamento ocorrido na segunda-feira, 4, em São Paulo.

Para promover o lançamento do jogo, a Activision estreou nos Estados Unidos um comercial com a atriz Megan Fox. Você pode assistir o vídeo logo abaixo.

