O JPEG do Google - Link - Estadão

O Google lançou na semana passada o WebP, seu próprio formato de compactação para arquivos de imagens. A ideia da empresa é convencer a internet a abandonar o uso do JPEG para a adotar o WebP.

A vantagem do formato do Google está no tamanho dos arquivos. Uma imagem em WebP chega a ser até 30% menor do que um JPEG, sem que haja perda de qualidade.

Fotografias e imagens podem representar até 65% de uma página na internet – ou seja, a consolidação de um formato mais leve resultaria em uma internet muito mais rápida, segundo o Google.

A empresa anunciou para breve um plugin para que o Chrome suporte o novo formato e já lançou uma página para que os usuários convertam seus JPEGs em WebP. Será que o WebP terá o mesmo fim do Google Wave?