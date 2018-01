O Link no YouPix - Link - Estadão

Hoje, às 20h, a repórter Tatiana de Mello Dias media a mesa ‘Multidão Conectada’ e, às 21h, o editor Alexandre Matias entrevista o criador do 4Chan

SÃO PAULO – Começou nesta quarta-feira, 17, a nona edição do YouPix, festival de cultura digital que acontece no Porão das Artes do prédio da Bienal, Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e noFacebook

Até sexta-feira, 19, mesas e oficinas vão discutir sobre o que está o que está rolando de novo no mundo da internet e debater a produção de conteúdo na web. O evento é aberto ao público e tem entrada franca – só é necessário realizar uma pré-inscrição pelo site.

O grande nome da edição é Christopher Poole, o M00t, fundador do 4Chan, que vem pela primeira vez ao Brasil. Radical defensor o anonimato, M00t, de apenas 22 anos, também é, agora, um empreendedor da web – lançou, este ano, o Canv.as, site para compartilhar e brincar com imagens. Moot será entrevistado pelo editor do Link Alexandre Matias hoje às 21hs.

Além da mesa com Moot, o Link ainda participa outras duas vezes do evento. Hoje, às 20h, a repórter Tatiana de Mello Dias media a mesa “Multidão Conectada”, ao lado de Daniela Silva (da Esfera) e o pai do movimento Fora Ricardo Teixeira. Amanhã, às 20h45, o editor Alexandre Matias media o debate “A Vida é um Jogo”, com Carlos Merigo (Brainstorm9), Pablo Miyazawa (Gamer.br) e Renata Honorato (Veja).

Gilberto Gil, ex-ministro da Cultura que flexibilização da lei de direitos autorias durante sua gestão no governo Lula, foi entrevistado na quarta às 20h30 em uma mesa mediada por Bia Granja (curadora do youPIX) e Alexandre Inagaki (jornalista). O editor do Link, Alexandre Matias, foi um dos participantes da mesa.

Veja a programação completa aqui.