O Livreiro; nova rede social para quem gosta de livros - Link - Estadão

Lançado na última quarta-feira, 1, data da abertura da Festa Literária Internacional de Paraty, o site O Livreiro é uma espécie de Orkut ou Facebook dos aficionados por livros. Em menos de uma semana, o projeto já recebeu a adesão de quase 3 mil internautas. Entretanto, desde o começo do ano uma outra rede social sobre livros, chamada Skoob, que significa books (livros, em inglês) de trás para frente, vem ganhando adeptos e se define como a primeira e maior rede de leitores do Brasil.

Ao se tornar membro de qualquer um dos sites, o usuário pode, basicamente, montar uma lista com os seus livros lidos, selecionar autores preferidos, escrever sobre as obras que já leu, buscar sugestões de leitura, descobrir afinidades com outros membros e até criar comunidades sobre assuntos do seu interesse. Para os curiosos, os dois serviços permitem o seu acesso, mesmo, entre pessoas não cadastradas. E nisso, eles se assemelham mais ao Facebook ou Twitter, do que o Orkut.

Entretanto, há algumas diferenças entre os serviços. Por exemplo, enquanto em O Livreiro, a lista de livros foi feita a partir de uma parceria com a Livraria Cultura, no Skoob quem cadastra os títulos são os próprios usuários. O Livreiro oferece ainda uma sessão de notícias sobre o mundo literário e permite que seus usuários disponibilizem seus trabalhos na rede em Creative Commons.

Para saber mais sobre o novo site, que tem canais no YouTube e Flickr, acesse a seção de perguntas frequentes aqui. O Skoob também está presente em alguns serviços 2.0, como Orkut e Twitter, além de manter um blog.

