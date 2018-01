O lobby da tecnologia em Washington - Link - Estadão

Amazon, Google, eBay e Facebook formam grupo para defender “internet inovadora e livre” no congresso americano

SÃO PAULO – As grandes empresas de tecnologia dos EUA formaram um grupo de lobby para defender seus interesses em Washington. A Internet Association congrega empresas como Google, Amazon, eBay e Facebook e se declara “dedicada a promover soluções de políticas públicas para fortalecer e proteger uma internet aberta, inovadora e livre”.

O grupo será lançado oficialmente no próximo mês de setembro. Nesta quarta, 25, anunciou seu CEO, Michael Beckerman, veterano de Washington cujo último cargo foi de diretor de pessoal do comitê que supervisiona as políticas de internet e telecomunicações dos EUA. A escolha indica que o grupo pretende jogar pesado na defesa de seus interesses no congresso americano.

Segundo Beckerman, “a internet precisa ter uma voz em Washington”. Custe o que custar. A Reuters revelou essa semana que o orçamento do Google em lobby subiu 90% no último trimestre, chegando a quase US$ 4 milhões. Já o Facebook aumentou em 200% seus gastos em lobby, atingindo US$ 960 mil.

“A internet não é mais apenas o Vale do Silício”, acrescenta Beckerman no site do grupo. “Ela está em toda parte. Nossa prioridade maior é fazer com que líderes eleitos em Washington entendam o profundo impacto da internet e das empresas da internet em empregos, crescimento econômico e liberdade.”