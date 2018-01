O maremoto chamado Google Wave - Link - Estadão

Veja: http://wave.google.com

Estive no lançamento do Wave no Brasil e assisti a várias demos do produto (tanto YouTube como ao vivo). Mas hoje foi realmente impressionante. Dois ‘googlers’ criaram simulações de conversas pelo aplicativo ao vivo, com dois computadores ligados a telões diferentes. Foi possível acompanhar o que acontecia na tela de cada um ao vivo.

O Wave, como o Link já disse, quer reorganizar a colaboração pela internet e se estabelecer como uma nova plataforma de comunicação. Além de conseguir compartilhar fotos, vídeos, links, mapas e etc. numa conversa-email, as possibilidades abertas por aplicativos de terceiros são gigantes.

Stephanie Hannon, do Google Austrália, e Torsten Nelson, do Google em MG, mostraram três delas.

• TWITTER – Uma permite acompanhar a timeline do Twitter dentro do Wave e espelha as respostas dadas no Wave para o Twitter (o que eles aqui chamaram de Twaves).

• TRADUÇÃO – Outra traduz automaticamente entre 40 línguas o texto escrito entre pessoas falando pelo Wave – na prática, não é mais preciso entender o idioma de outra pessoas para manter uma conversa instantânea (não é exagero, a tradução parece bem mais precisa do que a do Google Translate).

• iPHONE – O aplicativo de Google Wave para iPhone funciona quase exatamente como no site comum, com as colaborações aparecendo ao vivo e instantaneamente também na tela do telefone. Lógico que funcionará no Android também.

NOVO CONCEITO DE ‘ADD-ON’ NA NUVEM

Uma outra coisa é a barreira quebrada pelo Wave na cloud computing (computação em nuvem). Ele cria o conceito de extensão (add-on, o mesmo que nos navegadores de internet) que não precisa de software instalado, que roda direto na nuvem. Você pode instalar e desinstalar o aplicativo na hora, automaticamente, adicionando funções novas ao produto (por exemplo, o Twaves) sem instalar nada.

DATA DE LANÇAMENTO

Não há previsão. Eles dizem apenas “até o final do ano”.

NOVIDADES PARA O FUTURO

Integração com vídeos e voz. Será possível criar novos Waves e interagir também a partir de imagens e chat com áudio. Mas o Google espera que desenvolvedores façam o trabalho para eles, desenvolvendo aplicativos com essa natureza.

E A GRANA COM O WAVE, VEM DE ONDE?

Stephanie Hannon admite que a equipe do Wave pensa – e muito – em dinheiro. (Alex Dias o diretor geral do Google Brasil, inclusive abriu os trabalhos no GDD assim: ‘Estamos aqui para ganhar dinheiro’). Mas, segundo ela, o legal de trabalhar no Google é que o dilema financeiro vem depois. “Vamos implantar a nova tecnologia, depois pensar como fazer dinheiro com ela.” O foco agora seria no convencimento das pessoas e na percepção exata do que eles precisam. Mas é claro que AdWords e AdSense (os bilionários mecanismos de links patrocinados do Google) estão nos planos.

QUANTAS PESSOAS? HÁ QUANTO TEMPO?

O time do Google Wave pelo mundo tem 55 pessoas. O produto está sendo desenvolvido há 2 anos, e a ideia já está na cabeça dos engenheiros do Google desde pelo menos 2004. “É uma ideia simples, mas muito complicada de realizar”, disse Stephanie Hannon aos jornalistas no GDD.

Logo o vídeo da apresentação vai subir no canal oficial do Google no YouTube. Posto aqui.