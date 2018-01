O melhor da festa - Link - Estadão

A Campus Party começa hoje em São Paulo e ainda é o encontro mais importante de ciência, tecnologia e cultura digital do País

SÃO PAULO – Hoje começa mais uma Campus Party. É a sexta edição do maior encontro de tecnologia, internet e ciência do País. Esta edição terá 8 mil participantes – no total, cerca de 250 mil pessoas devem passar pelo evento. A banda larga terá a velocidade recorde de 30 gigabits por segundo (Gbps), 10 a mais que o ano passado. Em 2008 eram 5 Gbps.

Mas isso já não é um atrativo. “O nosso público já tem acesso”, explica Mario Teza, diretor geral. O evento também não terá grandes figuras da tecnologia. No fim do ano passado, nomes como Bill Gates e Mark Zuckerberg foram cotados, mas ainda não foi desta vez. O destaque deste ano é o ex-astronauta Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na lua. Ele defenderá a continuidade da exploração espacial.

Embora não haja nomes tão consagrados, o evento reunirá personalidades relevantes em suas áreas, como software livre, educação e games (veja os destaques que nós separamos acima). Para Teza, é esse contato com os pioneiros da tecnologia e pessoas que estão rompendo as fronteiras que atrai o público fiel da Campus. E esse público, para ele, está amadurecendo. “Os participantes de seis anos atrás já estão conduzindo suas próprias empresas ou produzindo uma solução inovadora.”