O melhor de hoje na Campus Party - Link - Estadão

Privacidade, Aaron Swartz e a história da Atari marcam a programação desta quarta-feira

SÃO PAULO – A programação da Campus Party é extensa – e é fácil se perder no guia do evento. Pode ser mais fácil preparar o roteiro de palestras, debates e encontros antes de sair de casa. (Confira aqui a programação completa do evento.)

O dia de hoje terá alguns grandes temas da área – ativismo e big data, por exemplo, serão assuntos que devem ganhar cada vez mais importância no noticiário de tecnologia. Veja o que não dá para perder:

11h45- Palestra: Big Data. José Papo, engenheiro da Amazon Web Services e professor da PUC-SP, falará sobre a tendência do big daat e como ligar com a quantidade imensa de dados que as empresas têm de cuidar na nuvem. (Palco Pitágoras)

13h – Keynote: Rainey Reitman. diretora de ativismo da Electronic Frontier Foundation, falará ao público sobre ativismo, privacidade e vigilância governamental sobre a internet. (Palco principal)

14h – Painel: Aaron Swartz. Rafael Zanatta, mestrando em Direito pela USP e pesquisador da vida e obra de Aaron, e João Caribé, ativista digital e Tatiana de Mello Dias, editora-assistente do Link, falarão sobre a vida e o legado do hacker morto no início de janeiro.

19h – Keynote: Nolan Bushnell. O fundador da Atari e ex-chefe de Steve Jobs falará ao público sobre a sua trajetória de mais de 40 anos ligados à tecnologia, além de seu livro Procurando o próximo Steve Jobs (Palco Principal). E ele deu um recado aos brasileiros:

