O melhor do Flickr em 2010 - Link - Estadão

Desde dezembro o Flickr está escolhendo as melhores fotos de 2010 publicadas no site. As imagens são enviadas pelos próprios usuários para o grupo de discussão especialmente criado para escolher as melhores imagens, o Your Best Shot 2010.

Seguindo a tradição das edições anteriores (2009, 2008 e 2007), cada usuário pode enviar uma imagem que tenha sido tirada durante o ano passado. Mais de 18,6 mil imagens foram enviadas até o momento. Para facilitar, os usuários que participam do grupo de discussão estão dividindo as imagens por temas e selecionando as melhores.

O blog do Flickr aderiu à ideia e tem publicado posts selecionando as melhores imagens enviadas e escolhidas pelos usuários do grupo de discussão. Abaixo, algumas delas (clique na imagem para abrir o post original do blog do Flickr):

—-

Colocando para fora

Foto: http://www.flickr.com/photos/martinreis/…

Nevoeiro

Foto: http://www.flickr.com/photos/venmus/4929…

Decolando

Foto: http://www.flickr.com/photos/cypherone/4…

Iluminados

Foto: http://www.flickr.com/photos/tim_freh/50…

Bichanos

Foto: http://www.flickr.com/photos/mimoopsy/52…

Auroras

Foto: http://www.flickr.com/photos/39548131@N0…

Mundo estranho

Foto: http://www.flickr.com/photos/niac180/442…

Neve

Foto: http://www.flickr.com/photos/diesmali/43…

Pela janela

Foto: http://www.flickr.com/photos/-konayuki-/…

Imensidões

Foto: http://www.flickr.com/photos/vinothchand…

Exposição dupla

Foto: http://www.flickr.com/photos/45425700@N0…