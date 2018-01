O melhor mês para comprar cada produto - Link - Estadão

Games ficam mais baratos em janeiro; televisões em maio. Veja o calendário e programe as suas compras

SÃO PAULO – Todo mundo sabe que Panetone depois do Natal cai para menos da metade do preço. Muitos outros produtos funcionam com a mesma lógica, inclusive na área de tecnologia: comprar um aparelho em uma época ou mês específico pode fazer toda a diferença no seu bolso.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

O site Life Hacker preparou um guia interessante mostrando, com base em datas de lançamentos, queimas de estoque, feriados e outros fatores, o melhor mês para comprar uma série de produtos. Algumas informações são mais específicas para o mercado americano, outras são mais genéricas. Mesmo assim, vale conferir as dicas, inclusive se você considera comprar lá fora ou pela internet.

Veja alguns destaques do guia:

PRIMEIRO TRIMESTRE (Jan/Fev/Mar)

Videogames: Janeiro. Muitos jogos lançados em meados de outubro/novembro entram em promoção depois das festas de fim de ano.

Black Friday no Extra (FOTO: Tiago Queiroz/Estadão)

Monitores de computador: Há várias ocasiões durante o ano em que você consegue monitores por preços menores, como a Black Friday (novembro), mas as promoções de janeiro e fevereiro costumam ser grandes.

SEGUNDO TRIMESTRE (Abr/Mai/Jun)

TVs e outros eletrônicos: Maio. O ano fiscal das fábricas japonesas termina em março, então elas querem se livrar do estoque. Então, se você não se incomodar então adquirir o modelo do ano anterior, essa é uma boa oportunidade.

Geladeiras: Maio. A maioria dos eletrodomésticos entra em promoção mais para frente, mas as geladeiras são uma exceção. Os novos modelos são lançados em maio, então os anteriores ganham descontos.

Câmeras digitais: Os preços das câmeras digitais começam a diminuir em fevereiro, depois de os novos modelos terem sido apresentados na CES. No entanto, se você procura o melhor negócio, achará no segundo trimestre do ano – desde que não se incomode em ficar com o modelo do ano anterior.

TERCEIRO TRIMESTRE (Jul/Ago/Set)

Computadores: A Intel e a AMD começam a se preparar em julho para os novos lançamentos, e as promoções de volta às aulas trazem boas ofertas.

Eletrodomésticos: Com exceção das geladeiras (veja acima), setembro e outubro são os melhores meses para comprar grandes eletrodomésticos, que estão lançando coleções novas. Aquele fogão do ano passado pode sair bem mais em conta.

Carros: Novos modelos geralmente são lançados no fim do inverno; então, a partir de setembro e até o fim do ano, modelos novos podem estar com preços melhores.

QUATRO TRIMESTRE (Out/Nov/Dez)

Câmeras digitais: Uma segunda rodada de anúncios de novos produtos acontece em setembro, então vale checar os preços dos modelos anterior, que devem estar mais baratos.

TVs e outros eletrônicos: A Black Friday (em novembro) traz bons descontos, mas fique atento para averiguar se a promoção é mesmo um bom negócio ou não, para não ser passado para trás.

Veja as sugestões para outros tipos de produto (clique na imagem para ampliá-la: