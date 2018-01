O melhor videogame para assistir à TV - Link - Estadão

Xbox One é o primeiro eletrônico a unir o entretenimento em um único aparelho

Farhad Manjoo

SLATE

Foto: Nick Adams/Reuters

EUA – Pouco antes de morrer, Steve Jobs falou ao seu biógrafo Walter Isaacson sobre o sonho que tinha de revolucionar a televisão. O eletrônico que Jobs tinha em mente controlaria toda a parafernália que atravanca a sala de estar – gravadores de vídeo, videogames, tocadores Blu-Ray – e se conectaria ao vasto mundo de entretenimento disponível online. Melhor ainda, seria facílimo de usar e aboliria os controles remotos. “Terá a interface mais simples do mundo”, disse Jobs. “Demorou, mas descobri um jeito.”

Kinect será capaz de identificar o jogador. Foto: TED S. WARREN/AP

Na semana passada, eu vi um produto que se assemelha muito ao aparelho dos sonhos de Steve Jobs. Ele funciona como um “controlador universal” da sala. Com ele, você pode jogar games, tocar discos Blu-ray, assistir à TV e acessar tudo que quiser na internet. Alternar entre essas coisas é fácil. E o aparelho de fato tem a interface mais simples do mundo: um sistema de reconhecimento de voz preciso e muito mais intuitivo que um controle remoto.

Quer assistir a um programa da MTV? Quer mudar da TV para o Blu-Ray? É só falar. O aparelho obedece na hora. Mas, antes de falar o comando, você precisa dizer o nome dele: Xbox.

Com o novo dispositivo, batizado de Xbox One, a Microsoft fez o que há tempos se dizia que a Apple faria: uma máquina para a sala que beira a perfeição.

Funciona assim: vá a sua TV e diga “Acionar o Xbox”. A TV e o Xbox ligam imediatamente, sem demora. Um menu é exibido – lembra a tela do Windows 8 – com aplicativos, jogos e coisas que você usou recentemente.

Agora, diga: “Assistir à CNN”. No mesmo instante a TV sintoniza o canal. Diga: “Jogo do Xbox”, e o aparelho muda para o game que estava aberto. Fale: “Acione o Skype”, e o Xbox One abre o programa na lateral da tela. Também é possível acessar redes sociais e navegar na internet (coisa que você nunca vai querer fazer na TV). Ainda que não seja bonito – lembra um videocassete –, a Microsoft diz que o One é silencioso.

Dúvidas. Apesar de impressionar e por maior que tenha sido o evento de lançamento organizado pela Microsoft, o fato é que muitas perguntas ficaram sem resposta. Em cima do palco, a demonstração foi irretocável – o One interpretou corretamente os comandos de voz –, mas não tive a oportunidade de vê-lo de perto em funcionamento. (A Microsoft prometeu divulgar mais detalhes na feira de videogames E3, no mês que vem.)

Há também alguns aspectos do Xbox One de que os fãs não gostarão. Em primeiro lugar, ele não roda jogos do Xbox 360, por falta de compatibilidade.

Além disso, quando você coloca um jogo novo no One, ele é instalado automaticamente no disco rígido para que você não precise inseri-lo toda vez. Parece ótimo, mas há um porém: se quiser instalar o game em outro Xbox One, terá de pagar uma taxa – o valor não foi divulgado.

Mais incógnitas: o preço e a data de lançamento. A Microsoft disse que o One chega às lojas “ainda este ano”, mas suponho que não seja amanhã. Quanto ao preço, nenhuma pista. Ao ser lançado, em 2005, o Xbox 360 era vendido a US$ 299 nos EUA. Agora sai por US$ 179.

Imagino que o One não custará mais do que US$ 399, a não ser que lá na Microsoft as pessoas tenham perdido o juízo. Para fazer do One o aparelho perfeito para a sala, a empresa terá de vender as máquinas com rapidez. A Microsoft precisa aproveitar ao máximo a vantagem de sair na frente.

Além do mais, a oportunidade é fantástica. Não há praticamente nada que os norte-americanos façam mais do que se sentar diante da televisão e, quando não estão assistindo à TV, muitas vezes estão jogando. O Xbox One é o primeiro dispositivo que estabelece uma ponte ágil e descomplicada entre essas duas atividades. Se a Microsoft conseguir dominar essa experiência, a gigante da cena tecnológica poderá renascer. / TRADUÇÃO DE ALEXANDRE HUBNER

