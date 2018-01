O mercado de games no Brasil em 2010 - Link - Estadão

Na última edição de janeiro do Link, apontamos quais eram as grandes apostas de games para 2010, além de antecipar algumas das tendências neste mercado para este ano. E no Brasil? Desde a segunda-feira, o blog Que Mário?, do repórter Jocelyn Auricchio, está dando uma geral neste mercado e já falou tanto da presença da Sony quanto da Microsoft no mercado de games brasileiro em 2010. Ainda esta semana, ele falará da Nintendo, do mercado de PCs e de games portáteis – tanto os para consoles como para celulares.