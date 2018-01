O mistério por trás dos nomes dos eletrônicos - Link - Estadão

Eis aqui uma pergunta de um leitor:

“David: por que as empresas de tecnologia batizam seus produtos com nomes do tipo Essentio CG1330-05, Inspiron i570-7034PBK, TC-P42GT25 e IdeaCentre B305 40311PU AMD Athlon II X4? Será que, para escolher estes nomes, eles botam seus gatos para caminhar sobre os teclados?”

Cara, já me fiz a mesma pergunta tantas vezes!

Adoro os nomes que a RIM escolhe para seus BlackBerries. Pearl. Torch. Storm. Os produtos da Apple também são poupados de letras e códigos desajeitados. MacBook. iPhone. iPad.

Mas as grandes empresas asiáticas, como Sony e Panasonic, usam critérios complexos para designar seus produtos. Para seus próprios objetivos, não para os nossos. A primeira parte do nome costuma identificar o tipo do aparelho; de acordo com esta lógica, a DC2938 é uma “câmera digital” (digital camera, entendeu?).

O resto dos dígitos especifica — em tese — o modelo em questão, empregando a álgebra secreta particular de cada empresa. Com frequência, dois modelos idênticos são identificados por números diferentes especificando o seu canal de vendas. O Essentio CG1330-05 pode ser vendido exclusivamente pela BestBuy, enquanto o Essentio CG1330-06 é comercializado pela Amazon. Uma letra A, B ou W no fim do nome do produto pode identificar a sua cor (branco ou preto).

Isto é tudo que sei. Alguém pode sugerir outras interpretações para a lógica que rege o nome dos produtos eletrônicos?

* Texto originalmente publicado em 30/11/2010.