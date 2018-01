O mundo recebe o iPad - Link - Estadão

Como era de se esperar, o lançamento internacional do iPad provocou filas e correria nas lojas da Apple pelo planeta, como já acontecera nos Estados Unidos em seu lançamento. Na galeria de fotos abaixo, você confere como o aparelho foi recebido nos países que foi lançado. Não há previsão de lançamento do aparelho no Brasil.

Takechiyo Yamanaka foi o primeiro a comprar um iPad em Tóquio (foto: Reuters)

Fila de compradores na loja da Apple no Louvre, em Paris, na França (foto: EFE)

Em Frankfurt, na Alemanha, Simone Straehle foi a primeira consumidora a levar o iPad para casa (foto: EFE)

Em Copenhagen, na Dinamarca, Hans-Henrik Duessel levou seu Apple Classic na hora de comprar seu iPad (foto: Reuters)

Em Zurique, na Suíça, as filas se estendiam horas antes da loja da Apple abrir suas portas (foto: AP)

Em Londres, na Inglaterra, uma fã da Apple exibe seu iPad recém-comprado (foto: EFE)

As filas também eram enormes em Montreal, no Canadá (foto: AP)

E também Roma, na Itália (foto: EFE)

Em Barcelona, na Espanha, clientes da Apple testam o aparelho na loja (Foto: AP)