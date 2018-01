O nosso Occupy - Link - Estadão

Tatiana de Mello Dias, Murilo Roncolato, Carla Peralva, Alexandre Matias,

Estreias do ano

Com a chegada do repórter Camilo Rocha, o Link passou a ter um blog específico para testes de produtos. Ele também publicará semanalmente no caderno uma seleção dos melhores aparelhos.

O editor-assistente Filipe Serrano também ganhou seu próprio blog em 2011, em que ele cobre um cenário cada vez mais importante: o de novas empresas de tecnologia, as startups no mundo.

8 NOV. O Link está no Twitter desde 2008, no Facebook desde o ano passado e, em 2011, também abriu seu perfil no G+.

10 OUT. Na morte do criador da Apple, o Link publicou o discurso de Stanford e transformou a capa num poster. Foi tudo tão atípico, que nosso leal diagramador, Thiago Jardim, quebrou o braço.

Especial no Link

Johnattan Frazen (6/6) – O autor de Liberdade escreveu sobre o efeito do botão Curtir, do Facebook.

Lawrence Lessig (13/6) – Criador das licenças Creative Commons, Lessig falou sobre a importância de a internet seguir livre.

David Pogue (20/6) – O blogueiro de tecnologia mais famoso do mundo desfiou os problemas que a ‘nuvem’ pode ter em breve.

Richard Stallman (4/7) – Um dos pais da cultura open source, defendeu a legitimidade dos ataques hackers.

Tom Anderson (18/7) – Cofundador do MySpace e primeiro amigo dos usuários da rede refletiu sobre a polêmica gerada por blogueiros no G+.

James Gleick (1/8 e 31/10) – Autor de The Information escreveu duas vezes aqui: sobre a origem dos memes e o domínio do Google.

Miguel Nicolelis. FOTO: Vlademir Alexandre/AE

Evgeny Morozov (15/8) – Pensador mais cético sobre a natureza da internet, o bielorrusso ressaltou a importância de retomarmos, nós mesmos, o controle da internet.

Tom Rachman (19/9) – Autor de The Imperfectionists, o escritor inglês anteviu a nostalgia pelo analógico.

Douglas Rushkoff (17/10) – Pensador e ativista, questionou a importância do emprego no contexto atual.

Peter Thiel (21/11) – O CEO do PayPal escreveu sobre a importância do investimento em inovação tecnológica.

Entrevistas

26 JAN. Nesta Campus Party, o cofundador da Apple, STEVE WOZNIAK, falou ao editor do Link, Alexandre Matias.

2 MAI. MIGUEL NICOLELIS já havia aparecido nas páginas do Link, mas em maio demos uma capa ao seu projeto mais ambicioso.

6 JUN. CLAY SHIRKY conversou com o Link sobre a importância dos meios digitais nos protestos de 2011.

3 OUT. O Link conversou com o misterioso autor de um dos canais do YouTube mais populares do Brasil, o mítico ZÉ GRAÇA, autor de pérolas como “Mario na fase do cogumelo do sol tunado”.