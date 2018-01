O novo Digg - Link - Estadão

Depois de alguns meses de testes, o Digg lançou uma nova versão de seu popular agregador de notícias, que vem com mais possibilidades sociais e de personalização. Assim que o Digg 4 entrou no ar, os servidores caíram e o site ficou fora do ar ou operando com velocidade bem reduzida, mas a situação já está normalizada.

Fotos: reprodução

A principal mudança fica por conta da nova seção “My News”, que agrega conteúdos compartilhados e comentados por você, seus amigos e marcas ou celebridades que você decida seguir. Cria-se uma central de compartilhamento baseada em sua rede social. Com isso, fica muito mais fácil achar e seguir amigos e perfis interessantes. E é possível importar contatos do Facebook, Twitter e outras redes sociais.

O Digg 4 simplificou o processo de submissão de um conteúdo na página inicial e também torna possível importar feeds de RSS diretamente para sua conta.