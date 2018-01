O novo eBay: menos leilões; mais imagens - Link - Estadão

Site de leilões muda seu layout; lançado nos EUA, novidade deve chegar aos poucos no resto do mundo

FOTO:

SÃO PAULO – O eBay apresentou hoje sua nova interface, transformando o velho site de leilões em um espaço para compras mais rápidas, fáceis e personalizadas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Além do logo novo, que já havia sido anunciado, outra novidade importante do site é um feed que irá customizar a página do usuário de acordo com seu gostos e compras.

“O futuro do comércio é personalizado, impulsionado por dados. Resultados de pesquisa e recomendações não são mais suficientes. Os consumidores querem proximidade”, afirmou Devin Wenig, presidente do eBay, em nota à imprensa

O layout, com imagens maiores e busca melhorada, deixou o eBay mais limpo, lembrando o visual do Pinterest. A mudança também lembra as alterações feitas no novo Myspace.

Outro lançamento do site é o aplicativo que permitirá entregas no mesmo dia. Mas o serviço só funciona por enquanto em São Francisco (EUA).

As novidades visuais do site aparecerão aos poucos nos Estados Unidos e devem chegar ao resto do mundo nos próximos meses. Atualmente o eBay afirma ter 105 milhões de usuários, espalhados por 19o países.