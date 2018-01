O novo Hotmail - Link - Estadão

A nova versão do Hotmail que será lançada este ano junto com o pacote Windows Live Wave 4 está mais leve e integrada a outros recursos da web.

Desde a semana passada, o Link está testando o Hotmail repaginado. As mudanças no visual não fazem muita diferença para quem já utiliza o serviço de e-mail online. Por exemplo, as letras ficaram maiores, facilitando a leitura e, no cabeçalho, há atalhos diferentes para escolher se você quer visualizar todos os e-mails, só os não lidos, só os e-mails das pessoas que estão marcadas nos seus contatos, só as mensagens de grupos de e-mail ou as atualizações das redes sociais.

Na barra lateral, além das tradicionais caixa de entrada, mensagens enviadas, etc., há três opções de visualizações rápidas, para escolher se você quer ver só os e-mails sinalizados (algo como as mensagens marcadas com estrela do Gmail), ou se quer abrir seu álbum de fotos ou a pasta de documentos do Office que guardados no Hotmail.

Também na barra lateral, você pode acessar o MSN e o Hotmail carrega a sua lista de amigos que estão online. No Hotmail atual MSN fica mais escondido no canto direito da parte de cima da página.

Além do visual, o Hotmail parece estar mais leve. E-mails carregam mais rápido, apesar da publicidade ao lado direito continuar deixando a página pesada.

O novo Hotmail foi apresentado na quarta-feira, 28, junto com o pacote de serviços Windows Live Wave 4, que incluem uma nova versão do MSN — que terá integração com redes sociais e com as buscas do Bing, além da possibilidade de ficar offline apenas para um grupo ou uma pessoa dos seus contatos — e outros programas da Microsoft. A empresa aproveitou a passagem de Steve Ballmer, presidente executivo da Microsoft, pelo Brasil para apresentar oficialmente o novo pacote. O País é o que tem mais usuários do MSN. Na edição do Link desta segunda-feira, 3, você confere as novidades. Abaixo, as imagens do novo Hotmail.

Redes sociais

1- Logo na página inicial, o site pergunta se você quer cadastrar sua conta do Facebook ou do MySpace ao e-mail.

2- Depois de cadastrado, você escolhe qual conteúdo das suas redes sociais quer ver.

3- Ainda dá para cadastrar contas de outras redes.

4- Lista de serviços compatíveis também inclui o Twitter.

5- As atualizações das suas redes aparecem logo abaixo na página.

Buscas integradas

6- Na própria caixa de entrada, há um atalho para ver as atualizações das redes sociais.

7- É possível adicionar imagens, mapas do Bing — o buscador da Microsoft — direto no e-mail que você vai mandar.

8 – Também dá para adicionar uma imagem buscada na web.

9 – A caixa de buscas aparece do lado direito do e-mail. Basta digitar um termo para buscar uma imagem.

10 – Adicionada, a imagem é carregada direto no novo e-mail.

Edição de documentos

11 – O Hotmail também está mais integrado ao serviço online do Office, para editar e guardar documentos online.

11 – Uma pasta online mostra os arquivos que você guardou ou criou.

12- O editor do Word é bastante parecido com o programa, mas ainda é bem mais lento do que o Google Docs.