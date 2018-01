O novo Kindle - Link - Estadão

Antes do lançamento do iPad em abril, o mercado de e-books só tinha um nome: Kindle. Mas com a chegada do tablet da Apple as coisas mudaram e com a iBooks store, loja virtual de livros, Steve Jobs entrou de vez nesse setor. A resposta da Amazon virá em agosto., com o lançamento de uma versão do Kindle mais fina, com respostas mais ágeis e uma tela mais nítida. A informação foi veiculada pela Bloomberg, que afirma ter duas fontes de dentro da empresa.

As principais mudanças do novo Kindle serão no design e na agilidade do aparelho. Por exemplo, as páginas irão virar mais rápido. Mas esqueça mudanças estruturais, já que o aparelho não terá touchscreen, continuará tendo que ser operado por botões e manterá as suas páginas unicamente em preto e branco.

Enquanto o iPad acessa internet, armazena e toca músicas e vídeos e conta com milhares de aplicativos, o Kindle se foca apenas na leitura. E o aparelho da Amazon tem como grande trunfo a tinta eletrônica, que é muito mais agradável a leitura do que as telas brilhantes de computadores, tablets ou smartphones.

Via Mashable.