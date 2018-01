O novo MySpace e a volta de Freddy Krueger - Link - Estadão

*MySpace (em azul) versus Facebook (em vermelho). Percentual de internautas que visitam cada um dos sites. MySpace em queda registra pouco mais de 4% e Facebook em alta marca mais de 23%.

O primeiro sinal de mudança no MySpace aconteceu em abril deste ano quando Chris DeWolfe, um dos fundadores do site, anunciou que iria deixar o comando da empresa. Apenas dois meses depois, a rede social fechou escritórios ao redor do mundo, inclusive no Brasil, e demitiu boa parte dos seus funcionários, até no seu maior mercado, os Estados Unidos.

Em julho, o novo rumo do site começou a ser delineado com o dono do MySpace, Rupert Murdoch, dizendo em entrevista ao Wall Street Journal que o site precisava se tornar “um portal de entretenimento”. Enfim, neste mês, as mudanças começaram a se tornar perceptíveis.

Muitos estúdios de cinema passaram a escolher o MySpace para lançar os trailers dos seus aguardados lançamentos. Foi assim, no início do mês, com o esperado documentário “This Is It”, da Sony, com imagens dos últimos ensaios de Michael Jackson. E foi assim também nesta segunda-feira, 28, como o trailer da refilmagem de “A Hora do Pesadelo”, da Warner, cujo vilão – ou seria herói? – é Freddy Krueger. Em poucas horas, o vídeo já passou do 1 milhão de visualizações.

