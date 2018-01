O novo Outlook e o fim do Hotmail - Link - Estadão

Outlook é aberto ao público após sete meses de teste com 60 milhões de usuários; Hotmail será descontinuado, mas arquivos serão mantidos

SÃO PAULO – A Microsoft anunciou nesta terça-feira, 19, o lançamento público do serviço de e-mail Outlook.com, após sete meses de testes de uma versão prévia com 60 milhões de usuários. Com a novidade, o Hotmail está com seus dias contados.

“Estamos confiantes de que Outlook.com é o melhor serviço de e-mail disponível para os consumidores e está pronto para ter um bilhão de usuários”, disse David Law, diretor de gerenciamento de produtos do Outlook, em anúncio oficial. “Em breve vamos começar a atualizar centenas de milhões de usuários do Hotmail para o Outlook.com.”

Ainda no anúncio, Law destacou a tentativa de criação de um serviço de e-mail capaz de unir todos os recursos de que alguém precise, facilitando desde as conexões com amigos e a maneira de utilizar a caixa de entrada ao controle de privacidade e integração com outros serviços Microsoft, como o Skydrive e o Skype.

Uma das novidades é o recurso Sweep para remover, arquivar ou excluir arquivos , com possibilidade de automatização. Outra é a substituição dos espaços dedicados a propagandas por caixas com atualizações do Facebook e Twitter. De acordo com Law, os usuários do novo Outlook veem 60% menos publicidade.

Fim do Hotmail. A transição do serviço seguirá o modelo do fim do MSN. Nesse primeiro momento, a transferência é apenas uma opção sugerida pela empresa, mas até o meio do ano será obrigatória. A atualização mantém todo o conteúdo do hotmail salvo e permite que o usuário mantenha inclusive o endereço original “@hotmail”.

