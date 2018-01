O novo tablet da Amazon - Link - Estadão

A gigante do varejo online anuncia seu tablet Kindle Fire, de 7 polegadas, nesta quarta

SÃO PAULO – Sobre o anúncio de tablets pela Amazon já sugeriram que seriam dois, outras empresas de pesquisa fizeram até previsões de vendas sobre um aparelho que nem ainda existia. A Amazon deve por fim às especulações nesta quarta-feira, 28, em um evento à imprensa para mostrar o seu novo produto: o Kindle Fire.

O tablet terá tela de 7 polegadas, sendo pouco menor que as 7,7” do Samsung Galaxy Tab (Android) e bem menor que as 9,7” do iPad 2. MG Siegler, do TechCrunch, que teve acesso ao aparelho antecipadamente, compara o tablet ao PlayBook, da RIM. Para ele o Fire é melhor, além de uma versão de Android personalizada e com loja de aplicativos própria.

