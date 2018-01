O novo Twitter - Link - Estadão

O site de microblogging reformulou sua página e agora exibe fotos e vídeos direto da timeline e recomenda tweets

SÃO PAULO – O Twitter apresentou, nesta quinta-feira, 8, sua nova versão. O site terá um novo design, mais limpo e com várias novas funcionalidades. A principal mudança será que, agora, fotos e vídeos anexados aos tweets ficarão visíveis direto na timeline, como no Facebook.

A nova versão se organiza em torno de quatro novas seções: “Início”, “Conectar”, “Descobrir” e “Conta”.

“Início”, na versão em português, é onde ficam as últimas notícias dos contatos mais importantes. Ao lado esquerdo ficam o campo para twittar, o “Who To Follow” e as estatísticas do seu perfil no Twitter. Os tweets são expansíveis – ao clicar, informações sobre a pessoa que postou a mensagem e detalhes sobre o próprio tweets, como número de compartilhamentos, aparece na tela.

A seção “Conectar” é onde “você participa da conversa”, segundo o blog oficial do site. Nela, ficam organizadas as interações dos outros com você: quem o seguiu, mencionou, retweetou ou favoritou um tweet seu.

“Descobrir” é a local onde o Twitter indica conteúdo. As indicações variam conforme seus posts, as hashtags utilizadas e sua geolocalização.

Por fim, o perfil fica reorganizado. Na parte superior há uma barra com sua foto e informações. Abaixo, sua timeline. À esquerda, informações sobre seu perfil (seguidores e seguidos e tweets favoritos) e perfis parecidos com você.

As novidades chegarão gradualmente a todos nas próximas semanas. Porém, quem tiver os aplicativos (tanto o do Twitter quanto o de seu “irmão” TweetDeck) em seus aparelhos móveis, como iPhone iOS e Android, já poderão experimentar a novidade.

Veja o vídeo de apresentação da nova cara do Twitter:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/0qqDy5BmYKE" width="580" height="325" wmode="transparent" /]

