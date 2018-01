O novo visual do Google - Link - Estadão

??? Mudanças acompanham lançamento da rede social Google +

SÃO PAULO – O Google começou a adotar na terça-feira, 28, uma série de mudanças no no visual da sua página inicial que deve se estender a mais produtos nos próximos meses de acordo com a empresa.

Por enquanto, as mudanças atingem primeiro a página inicial do buscador. O campo de buscas, por exemplo, passa a ficar na área central da página, com um espaço de digitação menor e a aparência dos botões “Pesquisa Google” e “Estou com sorte” também mudou.

Barra preta no topo do site vai facilitar interação entre usuário do Google+. Clique na imagem para ampliá-la. FOTOS: DIVULGAÇÃO

Já a página que exibe os resultados de buscas ganhou novas cores na barra lateral esquerda, que dá acesso a outras opções de buscas (veja imagem ao lado). E o botão +1 também começa a aparecer em todos os resultados.

As mudanças chegaram a entrar no ar na madrugada desta quarta-feira — incluindo na versão brasileira do buscador — , o que deixou a página lenta e pesada. Durante o dia, porém, o novo visual havia sido retirado do Google brasileiro. À noite, o novo layout estava disponível na versão “.com” do Google usando o navegador Chrome, também da empresa.

A única alteração que se manteve foi a barra superior — onde ficam as opções de busca por imagens, notícias e os links para acessar o serviço de e-mail, mapas e a rede social Orkut — , que ganhou a cor preta nos últimos dias.

O novo visual adapta os serviços do Google à aparência da sua nova rede social, Google + (ou Google Plus), que por enquanto está acessível apenas a convidados.

Por meio desta barra superior, os usuários da rede social poderão trocar informações com todos aqueles que estão dentro do seu “Circle”, independentemente do site da empresa no qual está navegando, como explicou ao TechCrunch, o vice-presidente de produtos do Google, Bradley Horowitz.

Em seu blog oficial a empresa fala sobre as mudanças no visual e afirma que elas visam a ”criar uma nova experiência com o Google”.

“A maneira como as pessoas utilizam a web está em evolução, e nossa meta é oferecer-lhe uma experiência online sólida e sem transtornos. Essa experiência tem de funcionar independentemente de qual produto do Google esteja sendo usado ou em qual dispositivo”, diz o texto.

Basicamente as alterações no design seguirão três princípios: o do foco (conseguir o que precisa o mais rápido possível, o que inclui realçar ou esconder botões conforme a necessidade de uso) , o da flexibilidade (a empresa presente se adequar à variedade de dispositivos de onde seus serviços são acessados) e o da facilidade (manter sempre o visual simples, o que vem ocorrendo com o passar dos anos).

Outra novidade é que o Google Instant, apresentado em setembro, começou a funcionar na versão brasileira. Quem navegar no site de buscas notará que agora, ao começar a digitar uma pesquisa, ele já traz os resultados imadiatamente e esses mudam conforme a digitação, mesmo antes de teclar o “Enter”.

Além disso, ao receber um e-mail de no Gmail é possível, em um novo menu localizado à direita, visualizar todas as opções de interação (e-mail, chat ou sms) com a pessoa ou o grupo envolvido na mensagem.