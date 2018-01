O Oscar do mundo digital - Link - Estadão

Plateia vibrou com a premiação do site Mashable. FOTOS: TATIANA DE MELLO DIAS/AE

Ok, falar em Oscar é sempre um exagero. Mas estamos em Las Vegas, onde tudo é exagerado — até mesmo uma premiação onde os concorrentes são apps, sistemas operacionais e memes que concorriam ao Mashable Awards na noite de quinta-feira, 6, prêmio da internet realizado pelo renomado site de tecnologia, o Mashable.

O auditório do hotel New Yourk New York, que normalmente é palco do espetáculo sensual do Cirque Du Soleil (o Zumanity), estava lotado para aplaudir quem deu o que falar na web em 2010.

“Quando eu disser ‘inter’, vocês dizem ‘net’, lançou o comediante Baratunde Thurston, mestre de cerimônias da noite, emendando com um grito “inter!” atendido prontamente pela plateia: “net!”.

“Normalmente eu tenho um problema com essa área”, disse, dando pistas de que começaria o festival de piadas típicas desse tipo de premiação.

“A minha mulher me disse que queria mudar seu status para ex-mulher”, completou, arrancando risos exagerados da plateia.

Pete Cashmore, CEO do Mashable, sobe ao palco sob aplausos efusivos — e gritos femininos ensurdecedores. Ele foi o responsável por anunciar o primeiro premiado da noite: melhor serviço de geolocalização.

Foursquare, Waze ou Gowalla? A startup de Nova York levou.

Ben Parr, repórter do site, subiu ao palco com pompa para anunciar o próximo premiado: DriveSafe.ly, que ganhou como melhor aplicativo móvel.

A plateia veio abaixo quando Chris Parella, também repórter, aoareceu para anunciar o terceiro prêmio: melhor plataforma móvel. “iPhone!”, citou, arrancando gritos da plateia. “WebOs!”, que quase não teve retorno. “Android!”, gritos exagerados. E, por fim, “Blackberry!”, surpreendentemente o sistema operacional com mais partidários no

auditório. Gritos exagerados de uma loira ao meu lado, que sacudia o seu Blackberry para o alto. Não adiantou: quem levou foi o Android.

A premiação segue. Patrocinadores e a equipe do site se revezam para anunciar os próximos vencedores (veja a lista completa abaixo). Até é anunciado o prêmio de meme do ano.

‘Fuuuuuuuuu’, ‘Sad Keanu’, ‘Bed Intruder Song’ e ‘Double Rainbow’ são os concorrentes. O vencedor? Antoine Dodson, que sobe ao palco curtindo a fama com uma estranha roupa feminina e um cabelo loiro com trancinhas, quase irreconhecível.

Começa um pequeno talk show sobre a vida do rapaz do Alabama que ganhou a fama ao ter uma entrevista sua transformada em música. Cinco minutos de papo e, no final, Dodson dá uma dica para as garotas que saem sozinhas naquela noite: “hide your purse” (esconda sua bolsa, fazendo referência ao bordão que ganhou o mundo).

Foram mais de duas horas de premiação, intercaladas por uma rápida apresentação do espetáculo Zumanity. Venceram vários serviços familiares para nós, como o novo Twitter (que levou como melhor design), iPad (melhor gadget), Angry Birds (melhor game móvel) e Foursquare (melhor serviço de geolocaalização. Mas várias pequenas empresas também levaram — e, para elas, levar o prêmio foi grandioso. Destaque para a Coreia: o ator coreano Jay Park levou o prêmio de melhor vídeo da web e o site de cultura pop AllKpop levou como marca a vser seguida no Twitter.

Cashmore disse que essa edição do prêmio, que começou em 2008, foi a maior de todas.

A premiação foi seguida de uma festa, onde Paul Vazquez, o lutador que ganhou fama ao bradar “Double Rainbow, oh my god”, era uma das estrelas — ficou o tempo todo cercado de fãs que se acotovelavam por uma foto e um autógrafo.

Atônito com tamanha movimentação, um rapaz de Washington que trabalha para o governo ria: a impressão era a de que quem estava ali era muito famoso, mas apenas entre eles mesmos.

Para o mundo ou só para eles, dá para dizer que as luzes de Vegas tornaram a premiação grandiosa — e, principalmente para as pequenas startups, que comemoraram.

Confira a lista dos vencedores:

• Melhor ferramenta para mídias sociais: Hootsuite

• Campanha mais criativa em redes sociais: Stand Up For WWE

• Melhor serviço ao cliente em redes sociais: eurail.com

• Melhor meme: Bed Intruder Song

• Melhor serviço de descoberta de músicas: Fizy

• Melhor uso de API: Qwitter

• Personalidade a ser seguida: Super Junior

• Melhor serviço em redes sociais para pequenas empresas: ReachCast

• Empreendedor do ano: Doug Walker

• Melhor novo gadget: iPad

• Melhor telefone celular: iPhone

• Melhor sistema operacional móvel: Android

• Melhor game móvel: Angry Birds

• Melhor App: Drivesafe.ly

• Melhor campanha beneficente em mídias sociais: Twitchange

• Personalidade mais importante em campanhas em mídias sociais: John Cena

• Melhor experiência de usuário em plataforma móvel: eBuddy

• Nova empresa mais promissora: PSGive.org