O palco do novo - Link - Estadão

Festival de música e tecnologia Sónar comemora 20 anos de experiências multimídia

O músico Ricardo Donoso se apresenta no Sónar São Paulo, em 2012 FOTO: Divulgação

O ano é 1995. Dois músicos da Sensorband tocam num palco do festival Sónar, em Barcelona, Espanha. Acima deles, em dois telões, mais dois instrumentistas completam a formação. Um está em Paris e o outro em Amsterdã. Com áudio e vídeo transmitidos por cabo ISDN, o show acontece em três lugares ao mesmo tempo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Enric Palau, um dos fundadores do festival, lembra de como a iniciativa foi “inovadora e revolucionária” na época. “Hoje essa tecnologia ficou completamente banal, algo que temos em casa com um laptop e uma webcam. É engraçado ver como em pouco tempo o que era incrível ficou normal”, disse Palau ao Link por telefone, de Barcelona.

O festival catalão sempre marcou posição como evento que celebra a união entre música e tecnologia. Em 24 e 25 de maio de 2013, ele terá sua terceira edição em São Paulo (e a segunda consecutiva; a primeira foi em 2004). Ano que vem será a comemoração de 20 anos do Sónar, que terá festivais também em Tóquio (Japão), Reykjavik (Islândia), Cidade do Cabo (África do Sul) e Barcelona.

“Todas as transições e formatos passaram pelos palcos do Sónar. Quando começamos, os DJs tocavam vinil. Hoje, vários já usam o iPad”, diz Palau. “Sempre apoiamos artistas com novas ferramentas e técnicas. Mas o que apoiamos não é a tecnologia pela tecnologia, mas sim o seu uso criativo. Queremos sempre afirmar essa conexão estreita entre criatividade e tecnologia.”

Qual o risco de a arte ficar em segundo plano? Há quem diga que as pessoas estão mais interessadas hoje em lançamentos de smartphones do que de álbuns.

“Não concordo”, rebate Palau. “Acho que as novas gerações querem ter os últimos itens de tecnologia, mas para ouvir os últimos lançamentos de música. É apenas uma ferramenta, um veículo, para conectar a pessoa com a música. Antes tínhamos as picapes, agora temos o aparelho móvel. A diferença é que o acesso é maior. Por mais que as pessoas achem o iPod sexy, elas ainda querem usá-lo para ouvir o último álbum do Explosions In The Sky.”

Esse acesso muito maior à música trouxe um novo desafio para festivais como o Sónar, que apostam em “música avançada”, como diz o mote do evento. Afinal, a internet tirou das mãos de especialistas remunerados o monopólio da novidade. Hoje, o garoto numa cidade remota também descobre bandas e conhece artistas fora do radar.

“Acho muito bom que as pessoas fiquem mais informadas”, avalia Palau, com uma crítica embasada. Para ele, o papel de um festival como o Sónar é fazer a curadoria para selecionar aquilo que é mais relevante. Assim, pode-se traduzir a quantidade de informações sobre música em uma experiência real, em que a música e a tecnologia se comunicam com o público.

“A democratização que a internet traz é muito positiva, mas o que você consegue numa tela de computador nunca vai se comparar com a experiência ao vivo”, diz. “Um festival é onde as pessoas se encontram. É uma mistura de públicos diferentes ou de expressões visuais diferentes.”

O anúncio dos primeiros nomes do festival teve controvérsias. Entre os artistas, estavam Jamie Lidell, The Roots, Explosions In The Sky, Matmos e os brasileiros Taksi, Renato Ratier e Mau Mau. Mas a atração mais questionada foi a mais famosa: a dupla pop Pet Shop Boys, vista como deslocada no Sónar.

Para Palau, é natural trazer nomes conhecidos. “Isso nos permite trazer os nomes mais experimentais, como o Matmos e o Taksi. O show do PSB será um dos primeiros do mundo de sua nova turnê. Será uma experiência multimídia.”

20 ANOS DE SONAR

1 Ciberpalco Em 95, o Sensorband juntou músicos em cidades diferentes, com som e imagem transmitidos digitalmente

2 VJ Em 97, o Coldcut apresentou um software que permitia “tocar” imagens como DJ (incluindo scratches)

3 DJ de laptop Em 2009, o canadense Richie Hawtin aposentou de vez as picapes, tocando só com o computador

4 Óculos 3D Apesar do sabor vintage, as imagens em 3D do Kraftwerk em 2011 foram novidade em termos de show

5 Arte visual Em 2012, Amon Tobin causou comoção ao projetar estruturas 3D no palco (video mapping)