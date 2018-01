O papa e as redes sociais - Link - Estadão

O papa Bento 16 expressou aprovação condicional às redes sociais na segunda-feira, 24, elogiando seu potencial mas alertando que amizades online não servem como substituto para contato humano real.

O pontífice de 83 anos, que não tem conta no Facebook, expressou suas opiniões em uma mensagem com um título sério, que poderia funcionar como um tweet: “Verdade, proclamação e autenticidade da vida na era digital.”

Ele afirmou que as possibilidades das novas mídias e redes sociais oferecem “uma grande oportunidade”, mas alertou sobre os riscos de despersonalização, alienação, falta de autocrítica e sobre o perigo de ter mais amigos virtuais que reais.

O arcebispo Claudio Celli, diretor de comunicações sociais do Vaticano, em coletiva de imprensa para a divulgação da mensagem anual papa no Dia Mundial das Comunicações Sociais do Vaticano. FOTO: DPier Paolo Cito/FLICKR

“É importante lembrar sempre que o contato virtual não pode e não deve substituir o contato humano real com as pessoas, em todos os níveis de nossas vidas”, disse o papa em mensagem no Dia Mundial da Comunicação da Igreja Católica.

Ele pediu aos usuários de redes sociais para se perguntarem quem são seus vizinhos nesse novo mundo e para que evitem o risco de disponibilidade permanente online acompanhada de “menor presença diante daqueles a quem encontramos em nossa vida cotidiana”.

Os vastos horizontes das novas mídias “exigem urgentemente uma séria reflexão sobre a importância da comunicação na era digital”, disse.

O papa não mencionou qualquer site ou aplicativo social específico, mas ao longo da mensagem usou frequentemente termos como “compartilhar”, “amigos” e “perfis”.

Disse também que as redes sociais podem ajudar “o diálogo, o intercâmbio, a solidariedade e a criação de possíveis relacionamentos”, mas acrescentou diversos alertas.

“Entrar no ciberespaço pode ser sinal de uma busca autêntica de encontros pessoais com os outros, desde que as pessoas fiquem atentas e evitem perigos como o de se encerrarem em uma espécie de existência paralela, ou de o exposição excessiva ao mundo virtual”, disse.

“Na busca de compartilhamento, de ‘amigos’, há o desafio de ser autêntico e fiel, e de não ceder à ilusão de construir um perfil público artificial”, afirmou.

