O passado da tecnologia na feira de Las Vegas - Link - Estadão

As novidades apresentadas na CES em quatro décadas foram prenúncio do futuro, mas que nem sempre se realizou

SÃO PAULO – A Consumer Electronics Show (CES) é a feira do futuro. E o futuro envelhece, assim como suas previsões. Se olhar para o passado pode ser divertido pelo fato de tanta coisa ter perdido a utilidade, olhar o passado da CES é divertido pois mostra um futuro que em muitos casos não chegou nem a emplacar.

Apesar de ser realizada desde 1967, as primeira aparições da feira no Estado acontecem a partir da década de 1990. Veja um apanhando de algumas matérias encontradas no Acervo do Estadão.

“Surge o CD player para imagens” é o título da matéria de 1991 que comentava o lançamento dos players de CD com imagens para a televisão da Commodore e Philips. Você se lembra dos formatos CD-I ou do CDTV?

A apresentação do jogo Donkey Kong Country na CES de 1994 revelava os planos da Nintendo para o seu primeiro videogame de 64 bits, que só chegaria ao mercado em 1996.

O tal videodisco desta nota são os primeiros prótipos de players de DVD, o destaque da edição da CES de 1996. Outra novidade daquele ano era um celular da Motorola que teria a largura de 5 centímetros, finalmente um celular prático e que cabia no bolso. Para efeito de comparação, o iPhone 5 tem largura de 58,6 milímetros.

Em 98 a ideia do carro conectado à internet (ainda em construção hoje) parecia mais próxima da realidade. A febre dos portáteis dava os primeiros sinais.

Em 1999 a Microsoft fazia os planos de conectar os equipamento eletrônicos de casa com o Windows. Uma ideia que ressurgiu este ano com a Samsung. Foi o ano também que a TV digital de alta definição chegou ao mercado norte-americano.

GPS, rádio digital, 3G. 2001 foi um ano de acertos, mas a ideia de casa conectada volta a aparecer.

Foi na CES de 2008 que o Blu-Ray ganhou espaço e se livrou da concorrência do HD-DVD. Até hoje o Blu-Ray não parece ter emplacado.