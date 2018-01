O penúltimo dia da Campus Party 2011 - Link - Estadão

Steve Wozniak, co-fundador da Apple. FOTO: Steve Marcus/REUTERS

A Campus Party encerra suas atividades, neste sábado. Foram mais de 400 atrações ao todo, fora as paralelas criadas pelos campuseiros ou em função de promoções relâmpagos. Para encerrar esse evento que teve como um dos pontos mais elogiados os palestrantes, vem hoje ao Palco Principal certamente a maior atração da festa: o criador do computador pessoal, o cabeça e co-fundador da Apple, a segunda empresa mais valiosa do mundo: Steve Wozniak.

Se com Tim Berners-Lee e Al Gore no início uma multidão já se esmagou para conseguir ouvir o que era transmitido, com iWoz (como também é chamado) a expectativa é a de que os quase sete mil campuseiros parem o que estiverem fazendo para captar qualquer conselho que seja. Ele falará no Palco Principal às 19h. Wozniak ainda ficará algum tempo entre os campuseiros para autografar seu livro “iWoz”, comercializado em um estande no evento.

Outro grande nome e que promete também fazer uma palestra bem-humorada e cheia de boas dicas é Ben Hammersley. Ele é editor da Wired versão inglesa e o diretor geral da primeira Campus Party a ser realizada nos EUA, no Vale do Silício, ainda neste ano. Em entrevista ao Link o inglês prometeu surpresas e disse que está ansioso para ver o que os brasileiros estão produzindo de especial.

Além dos figurões, haverá ainda neste sábado paineis interessantes sobre lanhouse, aplicações sociais de software livre, geolocalização e especulações acerca do Plano Nacional de Banda Larga do governo federal.

Para se localizar lá dentro, use o mapa preparado para o evento. Para saber o que há de bom para se ver e fazer por lá, veja também o guia que o Link preparou.

Programação (selecionada): sábado, 22.

9h às 9h45 – Mesa Redonda: Onde estão as mulheres na informática hoje: suas áreas e interesses (Desenvolvimento)

10h às 11h – Palestra: O Twitter e o poder do usuário (Mídias Sociais)

10h15 às 11h30 – Campus Debate: Políticas públicas para Lanhouses (Palco Principal)

10h30 às 11h15 – Palestra: Sexo, drogas e softwares; filosofando nas trincheiras entre o Bem e o Mal (Software Livre)

11h15 às 12h45 – Debate: Usos corporativos das redes sociais (Mídias Sociais)

11h45 às 12h45 – Campus Debate: Lanhouse e cultura (Palco Principal)

13h às 14h – Palestra: Ben Hammersley (Palco Principal)

14h15 às 16h45 – Oficina: Rádio e TV Fora do Eixo (Música)

14h15 às 15h15 – Campus Debate: Perspectivas das Lan houses no Brasil (Palco Principal)

14h15 às 15h15 – Oficina: Social media marketing (Mídias Sociais)

14h30 às 15h15 – Palestra: Software Livre como ferramenta de inclusão social e digital (Software Livre)

15h30 às 17h – Debate: Geolocalização (Mídias Sociais)

15h30 às 16h15 – Palestra: Sim, eu sou um pirata e você? (Software Livre)

16h às 17h – Oficina: Desenvolvendo para iOS 4.0 (Desenvolvimento)

16h15 às 17h – Palestra: Adaptando sites para dispositivos móveis (Foto, Vídeo e Design)

16h45 às 18h45 – Campus Debate: Plano Nacional de Banda Larga: novos desafios

19h às 20h – Palestra: Steve Wozniak (Palco Principal)

20h30 às 21h30 – Oficina: Otimizando o seu PC para jogos (Games)

22h às 0h – Entrega de prêmios (Palco Principal)

Acompanhe a cobertura do maior evento de tecnologia do Brasil pelo nosso blog.