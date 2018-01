O polêmico botão 'curtir' - Link - Estadão

O botão “curtir” foi uma das novidades que o Facebook trouxe às redes sociais. Claro que não dá para atribuir o sucesso da rede ao botãozinho, mas a ferramenta que mostra o que você gosta ou não e compartilha com os amigos é um sucesso — tanto que Mark Zuckerberg anunciou no F8 que irá estendê-lo à toda a web.

O “Facebook Like Button” pode ser facilmente adotado por sites com um pequeno código HTML. Ele poupa os desenvolvedores de criar um botão ‘curtir’ para cada site.

Alguns sites, porém, estão alertando para o problema de privacidade relacionado ao tal botão. O Read Write Web alerta que a ferramenta pode ser útil para spammers. Arnab Nandi, pesquisador em ciências da computação na Universidade de Michigan, descobriu que é muito fácil criar um botão “curtir” para uma página em que você não está. Usando a ferramenta do Facebook, é possível criar um botão para qualquer URL que você queira incorporar no seu site.

Por que fazer isso? Nenhum desenvolvedor respeitável gostaria de enganar um visitante, mas os spammers sim. Enganando os visitantes do site a “gostar” de algo por engano, os spammers poderiam incluir seus links aos feeds da pessoa no Facebook – ou seja, levariam o link a todos os contatos dela no Facebook. O pesquisador cunhou um novo termo para a ferramenta anunciada por Zuckerberg: “news feed spam”.

Enganar os leitores é simples. Um exemplo inocente: clique aqui. Quando você clica no botão “curtir”, você terá “curtido” o Twitter do Link. E não está o visitando nesse momento.

É um problema que Mark Zuckerberg terá que corrigir.

Enquanto isso, o pessoal do Joy of Tech tira sarro: