O político honesto não pode ser encontrado - Link - Estadão

Em tempos de crise no Senado, os brasileiros apelam até para o Google para tentar achar ao menos um político que não participe de esquemas ilegais e que tenha denúncias nas costas. Má ideia. Digite Politico honesto no buscador e clique em Estou com sorte para ver o que acontece:

A página está no ar desde 2006, mas volta e meia volta ao topo da busca do Google, ao sabor dos escândalos políticos. O ressurgimento atual, disseminado pelo Twitter, tem a ver – como não poderia deixar de ser – com as denúncias contra o presidente do Senado, José Sarney.

Mas segundo o desenvolvedor Cláudio Gonçalves, criador da página e autor do blog Gulp, ela não foi feita para atingir particularmente algum parlamentar. “Meu cuidado foi não vinculá-la a nenhuma pessoa específica. Assim, a carapuça serve para muitos. Por nossa política ser sempre palco de grandes tragédias, a página sempre continuará sendo acessada”, explica.

A idéia surgiu como uma brincadeira. Quando mostrou aos seus colegas, o sucesso foi imediato. Cláudio começou a divulgar o site, explicando para seus amigos de que forma eles teriam linkar a brincadeira para que ela se tornasse popular no ranking do Google. “Depois disso, foi questão de tempo”, diz.

Há alguns anos, a pesquisa por déspota cachaceiro era ligada ao presidente Lula. Em 2008, se você buscasse por atriz gorda, o Google sugeria: “Você quis dizer… Preta Gil”. A atriz entrou com uma ação na Justiça, alegando que o resultado era ofensivo. O buscador se adaptou e retirou a sugestão do ar.

Não que tenha adiantado muito. Hoje, se você digitar ‘atriz gorda’ e clicar em ‘Estou com sorte’ será redirecionado para esta página: