O presidente da Rússia no Twitter - Link - Estadão

Em viagem ao Vale do Silício, na Califórnia, o presidente da Rússia Dmitri Medvedev aproveitou a visita à sede do Twitter para criar o seu perfil no site.

Medvedev inaugurou o @KremelinRussia com uma recado simples: “Olá! Estou no Twitter e essa é a minha primeira mensagem!”. Em seguida elogiou a beleza da cidade de São Francisco, citou que iria visitar empresas como Apple, Yandex e Cisco. E ainda publicou duas fotos pelo Twitpic. Uma com a vista do seu quarto do hotel e outra da passagem pelo escritório do Twitter, ao lado de Biz Stone, um dos criadores do Twitter.

Biz Stone comentou a visita do presidente russo no blog do Twitter, dizendo se sentir honrado pela presença do chefe de Estado e por ele ter inaugurado sua conta no Twitter. Stone aproveitou para comentar o crescimento do Twitter no exterior. Afirmou que o site está crescendo rapidamente em outros países além dos Estados Unidos e que 60% dos usuários são de fora do país.

Há dois anos na presidência, Medvedev pretende fazer da viagem ao Vale do Silício uma vitrine para atrair investimentos de empresas de alta tecnologia ao seu país e impulsionar o surgimento de ideias e projetos inovadores para renovar a economia do país da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.