O primeiro app de Android a bater 1 bilhão de downloads - Link - Estadão

SÃO PAULO – Um aplicativo se tornou neste início de maio o primeiro a atingir a marca de 1 bilhão de downloads. Mas, sem surpresas, trata-se de um filho do dono do sistema operacional: o Gmail. Segundo dados sobre 2013 da Litmus, que faz acompanhamento do mercado de e-mails, 51% dos e-mails são vistos primeiramente através de aparelhos móveis (em janeiro eram 42%) e desses 12% foram em celulares Android, enquanto 38% se deram em aparelhos da Apple (iPhone e iPad).

Também no início de maio, um escritório especializado em direito do consumidor nos EUA entrou com um processo contra o Google acusando-o de monopolizar o mercado de buscas no meio móvel por embarcar seu app em todo celular com o sistema operacional.

