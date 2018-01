O primeiro e último Meego - Link - Estadão

A Nokia começa a vender o N9, um smartphone baseado no sistema operacional aberto MeeGo, com desenvolvimento descontinuado pela empresa

SÃO PAULO – A Nokia começou a vender seu novo smartphone N9, o primeiro e último dos seus produtos a usarem o MeeGo, o sistema operacional aberto fruto de uma mistura do Maemo (Nokia) e o Moblin (Intel), ambos baseados em Linux. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 27.

—-

Quando anunciava o aparelho em julho, o presidente-executivo da empresa finlandesa, Stephen Elop, já deixava claro que apesar do anúncio com MeeGo, o desenvolvimento do software seria abandonado e mais nenhum outro produto seria lançado com ele. “Nossa estratégia primária para smartphones terá foco nos modelos equipados com Windows,” disse Elop.

O executivo reforçou ainda o esforço da fabricante em lançar o primeiro smartphone equipado com o software da Microsoft para dispositivos móveis ainda este ano e garantiu que começariam “a embarcar grande volume desses produtos em 2012″.

O N9, com tela touchscreen de 3,9″, câmera HD de 8MP e armazenamente interno de até 64GB, deve custar de US$650 a US$750.