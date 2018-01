O primeiro palco de 2012 - Link - Estadão

A Consumer Electronics Show começa nesta segunda influenciada pelos tablets outra vez

SÃO PAULO – Nesta semana o centro das atenções da indústria de tecnologia se volta para Las Vegas, que sedia mais uma edição da feira Consumer Electronics Show (CES), um dos maiores e principais eventos anuais de tecnologia que, ao longo de seus 45 anos, foi palco para eletrônicos que fizeram história (veja ao lado).

A organização da feira espera receber 140 mil visitantes que fazem parte de setores diversos (a CES não é aberta ao público). Há produtos de categorias que vão desde automóveis, passando por equipamentos de saúde e ginástica, a computadores, celulares, games, fotografia e vídeo, além de aparelhos voltados para a sala, como televisão e áudio. Foi montado até um espaço dedicado às startups – empresas de tecnologia iniciantes.

Nas duas edições anteriores esses setores foram influenciados pelo iPhone e pelo iPad, da Apple, mas, apesar do pioneirismo, a empresa não participa da feira e realiza eventos próprios, o que faz da CES uma grande vitrine para seus concorrentes.

A edição 2012 não deve ser diferente. São esperados lançamentos de tablets e smartphones com a mais recente versão do sistema operacional do Google, o Android 4.0, o Ice Cream Sandwich. O sistema foi lançado no ano passado e por enquanto só estava disponível em um smartphone, o Galaxy Nexus.

O CEO da Microsoft, Steve Ballmer, faz nesta segunda a sua última palestra de abertura da CES em que deve dar mais detalhes sobre a primeira versão de testes do Windows 8. A próxima versão do sistema da Microsoft é esperada para o fim do ano e tem uma interface adaptada aos tablets, além de loja de aplicativos. Esta deve ser a última vez que a Microsoft participa da CES.

Outro destaque da feira – também influenciado pelos tablets – é o lançamento de diversos modelos de ultrabooks, nome inventado pela Intel para diferenciar os notebooks finos e leves – que usam uma nova categoria de microprocessadores da empresa – e que surgiram em 2011 para concorrer com o MacBook Air, da Apple, lançado em 2009.

Por causa dos ultrabooks, a Intel também é um destaques. O presidente executivo da empresa, Paul Otellini, faz uma palestra amanhã e a fabricante deve mostrar novos processadores para ultrabooks e um novo chip para smartphones, o Medfield.

A área de entretenimento doméstico terá novidades, com televisores de todo tipo. A LG, por exemplo, vai exibir a “maior TV com tecnologia OLED” do mundo, de 55 polegadas. O calendário da tecnologia começa agora.

Veja entrevista com o representante da CEA, entidade que organiza a CES 2012.

