O primeiro tablet da HTC - Link - Estadão

A marca taiwanesa fez um grande anúncio nesta terça-feira, 15, no Mobile World Congress. Além dos dois modelos dedicados ao Facebook, a companhia apresentou mais três smartphones – versões dos seus modelos Desire, Wildfire e Incredible – e um tablet, o primeiro desenvolvido pela empresa. Todos os seis dispositivos rodam Android, mas servem a propósitos diferentes.

“Acreditamos que os consumidores querem ter opções: um tamanho não serve para todos”, disse Philip Blair, diretor de produtos da HTC na Europa. O forte apoio da HTC ao Android tem ajudado a marca a crescer e se emparelhar com competidores mais tradicionais, como a Nokia ou a Samsung. A HTC já tem 9% do mercado de smartphones, disse a IDC em dezembro.

E agora quer entrar na briga dos tablets com o Flyer, que tem tela de 7 polegadas e vem com uma caneta stylus. Segundo a PRTM Management Consultants, existiam 102 tablets de 64 marcas no mercado, mas esse número vai aumentar bastante ao final da MWC.

A HTC disse que o tablet será um produto “premium” (logo, mais caro), mas que ele pode competir com os preços atualmente em voga no mercado. “Seremos o mais agressivos que pudermos”, disse Blair.

