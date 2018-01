O quarto dia da Campus Party - Link - Estadão

Confira a programação desta quinta-feira

SÃO PAULO – A Campus Party chega nesta quinta, 9, ao quarto dia. Entre os destaques da extensa programação, estão as palestras de Kul Wadhwa (diretor da Wikimedia Foundation), de Sebastián Klockr (do sistema de alertas @AlarmaSismos) e de Alex Bellos (autor do livro Alex no País dos Números).

A programação ainda inclui um debate mediado pelo editor do Link, Alexandre Matias, sobre política na internet com os participantes Rafael Lamardo (movimento Voto Aberto), Pedro Markun (Transparência Hacker), João Carlos Caribé (movimento Mega Não) e Cristiano Ferri Soares de Faria (UERJ).

Às 13h, Kul Wadhwa, diretor da Wikimedia Foundation (responsável pela Wikipedia), deve falar no palco principal sobre as leis que podem afetar a internet como Stop Online Piracy Act (Sopa), Protect IP Act (Pipa) e o Acordo Comercial Antifalsificação (Acta).

Às 16h, Sebastián Alegría Klocker — um garoto de 14 anos que criou um sistema de alerta contra terremotos no Twitter chamado @AlarmaSismos — estará no palco principal ao lado de Amure Pinho, da empresa Sync Mobile, e de Felipe Salvini, da empresa Sieve, que faz o monitoramento do mercado de comércio eletrônico.

E Às 19h, Alex Bellos, jornalista inglês autor do livro Alex no País dos Números, divide o palco principal com Ricardo Oliveira, jovem do Ceará bicampeão da olimpíada brasileira de matemática.

Outros destaques da programação são:

- 11h30 – A história do Netscape e Mozilla – Com Chris Hofmann (Fundação Mozilla).

- 14h15 - Ética Digital: o uso responsável da web – Com Vânia Sandevill, Carolina Quattrer Pinheiro, Rafael Parente e Laís Souza Costa.

- 14h30 - Cultura Livre - Marcelo Branco (ex-diretor da Campus Party Brasil), Pablo Capilé (Fora do Eixo), Rodrigo Savazoni (Casa da Cultura Digital).

- 15h30 - Gestão da internet brasileira: universalidade, diversidade e colaboração – Com Rômulo Neves (Ministério das Relações Exteriores), Hartmut Glaser (CGI.br), Veridiana Alimonti (Idec), Carlos Affonso Pereira de Souza (CTS/FGV), Vagner Diniz (W3C).

- 17h45 - Web para todos – Com Lucas Radaelli (consultor de acessibilidade e usabilidade), Everaldo Carniel (RENAPI), Lak Lobato (autora do blog Desculpe, não ouvi!) e Reinaldo Ferraz (W3C).

- 20h25 - Creative Commons – Com Caio Mariano (Senna & Mariano Advogados), Marisa Gandelman (autora do livro Poder e Conhecimento na Economia Global), Gustavo Anitelli (diretor do grupo O Teatro Mágico) e Camilo Rocha (editor-assistente do Link e DJ).

- 21h45 - A memória da web brasileira – Com Demi Getschko (NIC.br), Júlio César Gomes Duram (UOL), Regina Helena Alves da Silva (coordenadora do Ccentro de Convergência de Novas Midias e pesquisadora do Observatório da Web) e Vagner Diniz (W3C).

Serviço:

• Campus Party

Quando: até 12/2 (dom.).

Onde: Centro de Exposições Anhembi Parque (Av. Olavo Fontoura, 1.209)

Entrada: Gratuita para o setor de exposições; os ingressos estão esgotados para participar das palestras e entrar na arena.

Transmissão: Algumas palestras terão transmissão ao vivo pela internet no endereço http://live.campus-party.org/

Ônibus: Transporte gratuito a partir do Terminal Tietê entre 8h30 e 23h30.

Estacionamento: R$ 30 (diária para carros)

