O que a Twittess realmente estava fazendo debaixo do edredom? - Link - Estadão

Antes de ser eliminada do Big Brother Brasil, Tessália Serighelli, a Twittess, ocupou praticamente as dez posições dos Trending Topics locais no Twitter por protagonizar cenas embaixo do edredom com outro participante do programa, Michel.

Essa paródia explica o que Tessália e Michel realmente faziam debaixo do edredom. Ou, ao menos, expõe hipóteses bem consideráveis.