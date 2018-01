O que acontece num show de game music? - Link - Estadão

Após o “aquecimento”, a banda brasileira de game music MegaDriver – toca alguns dos principais clássicos dos games dos clássicos jogos da geração 8 bits. Curiosidade: um dos integrantes tem uma guitarra no formato da cabeça do Sonic.

E antes da abertura, como manda a tradição do espetáculo, acontece o concurso de Cosplay, no qual o público elege a melhor caracterização de personagem dos games.

Então, chega o grande momento: um vídeo com uma poesia para a reflexão digital: “rosas são #FF0000 e violetas são #0000FF”. O público vibra com os vídeos e, logo após a chegada do “anfitrião gamer” Tommy Tallarico, é feita uma homenagem ao rei do pop Michael Jackson.

A participação do público não parou por aí. Novamente o anfitrião Tommy Tallarico chama mais um gamer, pré-selecionado no mini-campeonato que aconteceu antes da abertura no saguão do teatro, para tocar uma música no Guitar Hero em versão especial para o VGL – um sucesso do Guns n´Roses. Tommy Tallarico é primo do Steven Tyler.

Um dos pontos máximos do evento foi a presença do músico e compositor do game Metal Gear Solid, Norihiko Hibino, que junto do seu saxofone deixou em êxtase todos os presentes na casa de espetáculos paulista. O músico japonês foi o responsável pelo repertório do jogo da Konami, lançado para o Playstation One, e que vendeu 22 milhões de cópias em todo o mundo.

Outros sucessos fizeram arrepiar os gamers, como as séries Warcraft, The Legend of Zelda, Metroid, Final Fantasy, Mega Man, Chrono Trigger e Chrono Cross. O último dos quatro shows da turnê brasileira e na América do Sul, em 2009, foi inesquecível.

Na saída ficou a sensação de que muitos gamers vão fazer questão de comprar um ingresso novamente para assistir a trupe do Video Games Live.

Por Cido Coelho