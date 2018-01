O que acontece se você twittar com o Twitter fora do ar? - Link - Estadão

O que acontece se você twittar com o Twitter fora do ar?

Quando o Twitter sai do ar, todo mundo fica bravo por não não ter onde expressar sua insatisfação com o fato de… o Twitter estar fora do ar. Mas e se fosse possível twittar mesmo quando o serviço não deixa? O College Humor explica – em um sketch de nove segundos – o que aconteceria.

09/09/2009 | 19h43

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo