O que aconteceu com o Gtalk? - Link - Estadão

Se você usa o Gmail, deve ter reparado que o layout da janela de bate-papo do Gtalk mudou da noite para o dia:

As funcionalidades continuam as mesmas — conversas em voz, vídeo e em grupo. A principal diferença é que agora elas estão mais integradas e mais fáceis de serem acessadas. Basta um clique em um dos novos ícones.

Antes o plugin de conversas por voz e vídeo ficava escondido. Quem ainda não o tinha instalado poderá achá-lo mais facilmente.

Se você tiver o plugin e seu parceiro de conversa não, você pode convidá-lo a instalar com um clique no ícone . A ferramenta foi lançada de modo similar também no iGoogle e Orkut.

(via Gmailblog)