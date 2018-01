O que aconteceu no Intel Editor's Day 2009 - 1 - Link - Estadão

Nos dois dias de Editor’s Day 2009, ouvimos um monte de tecniquês, mas muitas informações bacanas. Foram dois dias intensos de palestras para cerca de 30 jornalistas brasileiros. O intuito do evento foi preparar a imprensa para entender o que virá no futuro.

Um dos principais anúncios foi a mudança de denominação dos processadores Intel. Agora, ao lado do Core i7, aparecem Core i5 e Core i3. Elber Mazaro, diretor de Marketing da Intel, explicou a importância da mudança da marca,e o quanto isso pode facilitar a vida dos consumidores.

O Classmate PC Convertible também fez um belo barulho quando demonstrado por Alan Markhan, designer industrial e gerente de negócios e ecossistema da Intel. O mais interessante do Classmate é o que há por trás do hardware. Ele conta com toda uma estrutura educacional para capacitar professores e alunos a utilizar o potencial do equipamento.

Máquinas velhas custam caro, muito caro. Segundo um estudo apresentado pela Intel, uma máquina antiga consome muito mais energia que uma máquina nova e tem desempenho muito inferior. Não se trata de obsolescência forçada. É exatamente o contrário. Máquinas velhas gastam muito mais energia, além de demandarem muito mais refrigeração para funcionar. Uma máquina nova, além de gastar muito menos, ainda consegue dar conta sozinha do trabalho que várias máquinas antigas dariam. A conta, nesse caso, é simples. Máquinas novas devolvem o investimento pois demandam menos manutenção e refrigeração. A relação de eficiência é absurda. Em um dos casos mostrados, 63 servidores antigos foram substituídos por 21 novos, gastando apenas 74% da energia original utilizada, com poder 300% maior. Isso é muito.

O suporte técnico remoto foi outra atração. Um sistema proprietário da Intel, depois de devidamente autorizado pelo usuário, aciona a máquina e dá ao técnico o poder de ligar o PC para que os reparos sejam feitos. Dessa forma, pode-se inclusive reinstalar o sistema operacional remotamente. Toda a operação passa por servidores seguros, que evitam que crackers invadam a máquina desligada e roubem dados. Como começa a funcionar direto da Bios, o sistema mais básico de funcionamento da máquina, contido na placa-mãe, essa assistência remota só precisa que o PC esteja ligado na rede por um cabo.

Os hábitos de compra do consumidor brasileiro também foram abordados por Mazaro. Uma pesquisa da Intel, que foi realizada em 12 países, apontou que apenas 64% dos brasileiros busca informações antes de comprar um PC. Significa que 36% das pessoas compra com informações que colhe direto na loja, na hora da compra.

Mundialmente, a relevância que blogs têm na decisão de compra triplicou em relação a 2008. hoje, 18% dos consumidores confia no que os blogueiros dizem para decidir a compra.

A motivação para comprar também mudou. Em 2008, a maioria comprava por causa de promoções ou quebra do computador antigo. Agora, segundo a pesquisa, o consumidor busca capacidade de hardware para rodar programas melhores.