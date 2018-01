O que aconteceu no Intel Editor's Day 2009 - 2 - Link - Estadão

O Atom foi outro destaque no Editor’s Day. Cada vez mais aparelhos utilizam o pequeno processador de baixo consumo. E o plano é colocar um Atom na mão de todos, seja na forma de netbooks ou de MID, pequenos dispositivos que acessam a web e se parecem com agendas eletrônicas. O mais bacana: esses dispositivos em breve terão conectividade WiMax.

O Wi-Fi também não ficou de fora. Antonio Rivera, engenheiro de aplicações da intel, demonstrou o My Wi-fi, um sistema que cria pequenas redes pessoais que fazem com que vários aparelhos se interconectem sem a necessidade de um PC. Hoje em dia essa intercomunicação é possível, mas a proposta do My Wi-Fi é simplificar esse processo e fazê-lo transparente para o usuário comum. Uma foto tirada em uma câmera digital comum, utilizando um pequeno cartão Wi-Fi, pode mandar fotos diretamente para telefones, PCs e até porta-retratos. Isso faz com que fios sejam desnecessários. o Bluetooth já faz isso, mas a largura de banda do protocolo é muito menor que a do Wi-Fi.

WiMax foi um dos temas abordados no Editor’s Day. A palestra dada por Siavash Alamouti, chefe do departamento de tecnologia para o grupo de mobilidade wireless da Intel. Em vez de simplesmente propalar as características técnicas da conexão sem fios de alta velocidade, Alamouti deu exemplos concretos de como o acesso barato e perene à internet pode mudar a vida em populações carentes. A Índia inaugurará a maior rede comercial de WiMax do mundo. Com o equivalente a US$ 30 por mês, grande parte da população terá acesso ininterrupto, em qualquer lugar. E o melhor: o chip WiMax poderá vir embutido em pequenos netbooks, de baixo custo, aumentando ainda mais a penetração da rede.

Essa preocupação em integrar o maior número de pessoas na rede é parte de um programa da Intel denominado World Ahead. Além de fomentar investimentos e ações nesse sentido, o World Ahead trabalha junto a outras empresas para melhorar a educação global. Não é simplesmente filantropia, mas uma forma de gerar oportunidades de negócio ao mesmo tempo que se melhora a vida das pessoas como um todo.

