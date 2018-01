O que andam falando sobre você? - Link - Estadão

Com as redes sociais, todo mundo pode ouvir o que você quer falar e você pode escutar qualquer pessoa que esteja disposta a abrir a boca para o mundo. Mas e o que estão falando sobre você? A curiosidade de saber é grande, mas nem sempre essa é uma tarefa fácil. As dicas abaixo trazem dez opções para que você rastreie com facilidade o que as outras pessoas estão falando sobre você (ou sobre qualquer outra coisa) no Twitter e até em outras redes sociais. São boas ferramentas para medir o alcance de suas mensagens e sua popularidade no microblog.

1. Social Mention

É uma poderosa ferramenta de busca em redes sociais. Digite a palavra desejada no buscador – pode ser o seu nome ou login do Twitter – e o site vai rastrear onde o termo pesquisado foi mencionado na web, incluindo diversas redes sociais. Além disso, o Social Mention calcula dados como: número de retweets, quantidade de citações positivas, negativas e neutras, probabilidade de ser mencionado novamente e incidência de palavras-chaves e hashtags usadas nas menções. Também é possível criar um alerta a ser recebido via e-mail para acompanhar os resultados de pesquisa feita.

2. TweetDeck

Plataforma já conhecida de muitos usuários assíduos do Twitter, o TweetDeck deve ser baixado no PC (ou no iPhone) e serve para monitorar os tweets de quem você segue, twittadas que te mencionam, DMs e retweets. Também é possível criar colunas de atualização automática para acompanhar um assunto específico.

3. Twitterfall

Possui as mesmas funções que o TweetDeck, mas com duas grandes diferenças: não precisa ser instalado e só há uma coluna de visualização, onde os tweets caem em cascata conforme são postados – daí o nome do site (fall é queda em inglês).

4. Retweetrank

Feito para se saber por quem e por quantas vezes suas mensagens foram retwittadas. Após informar seu username no Twitter, o site te apresenta a lista das últimas mensagens passadas para frente. Mas isso o Twitter já não mostra? Sim. O diferencial é que o Retweetrank gera um ranking (o primeiro colocado é a pessoa mais retwittada do microblog ultimamente) e dá a porcentagem da quantidade de tweets que foram reproduzidos. Também é possível acompanhar os retweets de suas mensagens via RSS.

5. BackTweets

Ideal para quem mantém um site ou um blog e quer descobrir se há pessoas postando links para ele no Twitter. Buscando pelo endereço da sua página, ele mostra as mensagens mais recentes que trazem links para seu site. O mais legal é que, como não é necessário fornecer nenhum username do Twitter, o sistema faz a busca por todo o microblog sem se prender a uma conta ou a um termo. É ótimo para rastrear mensagens que contenham um link para a página pesquisada sem citar o nome dela. O BackTweets reconhece até URLs encurtadas.

6. Favstar.fm

Uma função já bem conhecida do Twitter é a possibilidade de marcar um tweet como favorito clicando na estrelinha ao lado dele. O Favstar permite que, informando um username, sejam vistas as mensagens daquela conta mais marcadas como favoritas por outros usuários.

7. TweetReach

Depois de twittada, uma mensagem pode atingir uma quantidade enorme de pessoas enquanto viaja pela rede por meio de replies e retweets. Buscando por qualquer username do Twitter, o TweetReach calcula quantas pessoas potencialmente leram suas últimas mensagens e apresenta gráficos sobre seu alcance no microblog. O cálculo é feito com base na quantidade de seguidores que cada pessoa que te retwittou possui.

8. UMapper

É uma ferramenta para criar mapas online possuidora de uma função de pesquisa que permite visualizar de onde veem os últimos tweets sobre um assunto pesquisado no próprio mapa.

9. Twitrratr

O site permite que você pesquise por um termo (que pode ser seu nome) e veja se ele está envolvido, ultimamente, em tweets bons, ruins ou neutros. O avaliador identifica, em inglês, palavras positivas (cool, =D) e negativas (bad, ill) e classifica as mensagens. Como a plataforma está toda em inglês, dificilmente a classificação é bem feita e a maioria das atualizações é dada como neutra.

10. Twitter Search

Se você procura algo mais simples e que apresente apenas os resultados da pesquisa pelo seu nome (ou por qualquer outro termo) sem muitos dados e análises, vá do básico: a busca do próprio Twitter.