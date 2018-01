O que conta é quanta gente se inscreveu - Link - Estadão

Seguindo esse parâmetro, Orkut segue soberano como maior rede social do Brasil

O Facebook sempre alardeia quantos usuários tem. O último anúncio foi na quinta-feira, durante sua conferência anual de desenvolvedores, a F8 (leia mais na página ao lado): 800 milhões. O Google faz a linha mais discreta e são raras as ocasiões em que divulga quantas pessoas estão em redes como Google Plus e Orkut. A medição oficial mais recente é de agosto do ano passado. São 85 milhões de usuários cadastrados no Orkut.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Ainda que discordem no quesito divulgação, eles parecem concordar que a melhor medição a ser feita é a da quantidade de pessoas que efetivamente criaram uma conta. Sendo assim, nada mais justo do que levar em conta o número de usuários cadastrados para definir o tamanho de uma rede social.

Em agosto, o Facebook anunciou: temos 25 milhões de usuários brasileiros. O Google não divulga resultados por países, mas o Orkut mantém uma página de estatísticas onde diz: 50,6% dos usuários são do Brasil, ou seja, algo em torno de 43 milhões.

Mas há outro parâmetro frequentemente divulgado que se confunde com o número de cadastrados: são os usuários únicos, como diz o Ibope, ou os visitantes únicos, como prefere a comScore. Divulgados periodicamente pelos dois principais institutos de mediação de internet voltados para o Brasil, ele diz respeito à audiência do site e não ao número de perfis.

Em seu relatório sobre agosto, antecipado pela revista IstoÉ, o Ibope Nielsen Online começou uma polêmica. Segundo o instituto, a maior rede social do mundo havia encerrado os sete anos de domínio do Orkut no Brasil. Na contagem, o Facebook teve 30,9 milhões de usuários únicos no País e o Orkut, 29 milhões.

Dias depois do anúncio do primeiro relatório, a comScore divulgou seus resultados, referentes a junho, contrariando os números da rival: Facebook com 24,5 milhões de visitantes únicos e Orkut, ainda líder, com 35,7 milhões. Instalou-se a dúvida.

Ambos usam a metodologia de painel, em que o acesso à internet de uma amostra da população é monitorado por um software que as pessoas concordam em instalar em seus computadores. Esses dados são usados para estimar o comportamento da população em geral. Não importa quantas vezes um usuário acessa um site ou se ele faz ou não o login na rede social, ele sempre conta como apenas um acesso.

A diferença entre os resultados apresentados pelas duas empresas pode ser dar em função do tamanho e da forma de escolha dessa amostra. Em sua última pesquisa, o Ibope acompanhou mais de 22 mil usuários. Já a comScore conta com um grupo de mais de 55 mil monitorados.

Apesar de distintos, os números de audiência e de usuários cadastrados não são desconexos. Segundo Alejandro Fosk, vice-presidente da comScore na América Latina, a quantidade de visitantes únicos é próxima à de usuários que efetivamente participam de uma rede social – entre 90% e 95% da audiência é realmente usuário. Assim, pelas medições da comScore, o Facebook teria 21,9 milhões de brasileiros e o Orkut, 32,2 milhões.

Ainda segundo o relatório da comScore, a audiência do Orkut cresceu 20% desde julho de 2010. A do Facebook quase triplicou (192%) no mesmo período. Fosk alerta que esse crescimento brusco se deu pois a rede de Zuckerberg ainda contava com pequena base de usuários aqui. O Orkut já está estabelecido há anos no Brasil e cresce no ritmo médio das outras redes sociais.

Fosk também alerta para um outro parâmetro a ser avaliado: o tempo de permanência médio dos usuários. E, nesse quesito, o Orkut ganha de longe. Em junho, foram 4,3 horas gastas ali contra 1,6 hora no Facebook.

E daqui a um ano, como está essa disputa? José Calazans, analista de internet do Ibope, diz que é difícil prever. “O mercado de redes sociais brasileiro é muito dinâmico”.

A questão é: só dá para dizer que o Facebook passou o Orkut quando for divulgado que seu número de brasileiros cadastrados superou o da rede social do Google. Até lá, o Brasil segue sendo território do Orkut.