O que diz quem fica e quem sai do Facebook - Link - Estadão

Peter Shankman, empresário e RP

Jason Calacanis, empresário de internet

Quando me dei conta de que Zuckerberg era um empreendedor amoral, eu disse ao CEO da Zynga, Mark Pincus, que ele tentaria lhe apunhalar pelas costas. Eu sabia disso porque vi Zuckerberg ferrar várias vezes os usuários com os termos de privacidade e ouvi as histórias que contam sobre ele enganar seus antigos patrões do ConnectU e seus primeiros sócios no Facebook. Ele é a pior coisa que aconteceu à nossa indústria desde, bem, o spam. As pessoas criam fanpages no Facebook e daí pagam o Facebook para enviar tráfego para o Facebook. Deixe-me repetir: você está PAGANDO Zuckerberg para mandar tráfego ao site DELE. Ah, sim, e enquanto toma seu dinheiro e pageviews, ele convence todo mundo de que não é preciso coletar dados dos clientes: basta usar o Facebook Connect! E se você é estúpido o suficiente para confiar isso ao Facebook, o site vai retribuir ferrando com a privacidade do usuário. É hora de as pessoas se levantarem contra o Facebook. De construir e apoiar o OpenID e a criação de uma rede social realmente aberta. É hora de forçar o Facebook a permitir portabilidade aberta de dados. São os nossos dados, afinal.

EM SEU SITE, O CALACANIS.COM