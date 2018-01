O que é mais fácil de entender do que o Google Wave? - Link - Estadão

A maioria das pessoas que já recebeu um convite do Wave não explorou ainda todas as funcionalidades do software, porque para isso é necessário ter uma boa lista de amigos participando. E os usuários ainda são poucos.

Diante de tanto mistério, alguém resolveu criar um site – o Which is easier to understand revela que, segundo votos dos usuários, Metafísica, nossa própria existência e homens são mais fáceis de entender do que o Google Wave. A nova ferramenta do Google, entretanto, ganha em clareza da Cientologia e das mulheres.

Por via das dúvidas, assista o vídeo abaixo antes de tirar qualquer conclusão. Quem sabe você não entende o Google Wave:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/v_UyVmITiYQ" width="560" height="340" wmode="transparent" /]