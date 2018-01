O que esperar da CES - Link - Estadão

TVs Conectadas

O anúncio do Skype para TVs só confirma: o televisor fará o papel do PC na sala de estar. Com funcionalidade básica de navegação e acesso, a TV será a porta de entrada para a vida digital das pessoas.

Tablets para todos

Asus, Apple, Freescale, Lenovo e outros fabricantes estão apostando forte nos computadores finíssimos sem teclado. Rodando sistemas operacionais diferentes do Windows tradicional, esses aparelhos podem rapidamente se tornarem tão populares quanto o iPod.

Nuvem mais forte

Muitos fabricantes acreditam que os aparelhos serão mais simples e viverão conectados na nuvem, filtrando e acessando conteúdo para o usuário. O mais curioso é esse filtro. Em vez de expor a pessoa a uma avalanche de informação, os dispositivos conectados à nuvem vão organizar e selecionar, de acordo com as escolhas de cada um, o que deve ser acessado.

Tecnologia vestível

Isso é coisa para o futuro, mas com o advento de novas tecnologias de telas flexíveis e baterias de polímeros, será possível integrar tecnologia a acessórios como pulseiras e óculos. Isso não é novidade, mas a grande sacada é que esses aparelhos estarão conectados à nuvem e entre si. Em vez de transformar as pessoas em ciborgues, com um monte de cacarecos tecnológicos pendurados, a tecnologia será invisível até ser necessária.

Eficiência energética

A consciência ambiental e principalmente a crise econômica que o mundo atravessou motivou os fabricantes a buscarem formas de tornar seus aparelhos mais eficientes. TVs de plasma e LCD com consumo de energia reduzido, PCs com baixa dissipação térmica e dispositivos mais simples e com autonomia de bateria gigantesca são as estrelas. A regra é fazer mais consumindo menos.

Entretenimento 3D

Além dos televisores 3D, também teremos muitos PCs capazes de exibir imagens com sensação de profundidade. E é claro, aparelhos como videogames de última geração, tocadores de Blu-ray e home theaters capazes de reproduzir e gerar conteúdo 3D. Com praticamente todos os grandes fabricantes entrando na onda 3D, é questão de tempo para o recurso se tornar padrão.

Smartphones ganham força

Seja rodando Android, Symbian ou Windows Mobile, os celulares que acessam a web e as redes sociais nunca estiveram tão em evidência. Mesmo com o anúncio do Nexus One do Google ter eclipsado os outros lançamentos, vários fabricantes estão apostando no segmento para sobreviver. Além da Dell, que já mostrou seu aparelho com Android, a Lenovo também entra no jogo para brigar pela crescente fatia de mercado dos dispositivos conectados.

E essa é apenas uma amostra do que a feira traz.

O Link estará na CES nos próximos dias trazendo as novidades que surgirem na feira.