O que esperar da GDC 2010 - Link - Estadão

Começou nesta terça, 9, a maior feira de desenvedores de games do mundo. Na Game Developers Conference, em San Francisco, nos EUA, rolam tutoriais nas áreas de design, programação e jogos sociais com grandes nomes da indústria de games, e apesar do tom ‘técnico’, algumas empresas prometem anúncios para a feira, que começa hoje e vai até o dia 13.

Games em redes sociais

O primeiro painel sobre os jogos em redes sociais aconteceu ainda nesta terça, 9: Gareth Davis, o homem responsável pela divisão de games dentro do setor de gerenciamento de plataformas do Facebook, falou ao público. Ele disse que são mais de 200 milhões de pessoas jogando todos os meses no Facebook, e que todos os jogos um dia serão sociais. “E aí não mais os chamaremos de games sociais, voltaremos a chamá-los de games de novo”, disse. Ele lembrou que a origem dos jogos é social – o caso do gamão, por exemplo – e que muitos jogos modernos, como o Rock Band, também têm características sociais.

Davis mencionou outra tendência: jogos sociais usando as informações da sua rede de amigos para personalizar seus games. “Imagine um jogo em que a história inclui meus relacionamentos da vida real. Imagine que estou resgatando alguém que amo, e os personagens são pessoas que eu conheço”, exemplificou.

Também falarão na GDC, além de empresários da área, Kristian Segerstrale, o vice presidente da Playfish (responsáveis pelo Restaurant City) e Amitt Mahajan, da Zynga, falando sobre a trajetória de sucesso do Farmville.

Civilization V

A franquia de Sid Meier ganha mais um título na segunda metade de 2010, e na GDC – no painel Firaxis’ Civilization 5: a Case Study in Scalable Game Performance – a Firaxis vai adiantar o mecanismo de funcionamento do jogo, que promete jogabilidade mais realista e mudanças nas relações econômicas entre os impérios, além de melhoras no modo de batalha entre as civilizações. O próprio Sid Meier terá um painel exclusivo no evento, mas para falar de outro tema: a psicologia por trás do design de games. Não há novidades, contudo, sobre o lançamento da versão de Civilization para o Facebook, anunciada no ano passado.

Sensor de movimento para PS3

Pré-batizado de Arc, o dispositivo que vai tirar o atraso do PS3 na área do reconhecimento motor em relação aos concorrentes – o Wii tem seu WiiMote, e a Microsoft já adiantou o Projeto Natal – deverá ser demonstrado funcionando pela primeira vez durante a GDC, num evento no dia 11. Sobre o Arc, já sabemos que ele usa ultrasom para mapear movimentos e que deve vir acompanhado de um controle de apoio, como o Nunchuk do Wii.

Games para iPhone

Os paineis dessa área são técnicos, voltados para os desenvolvedores de jogos para iPhone. Nas palestras, a migração e o sucesso de franquias como Need For Speed e Metal Gear Solid no iPhone, e também o case da EA sobre como emplacar um jogo completamente desconhecido nas listas de mais baixados da AppStore.